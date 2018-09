Betriebsräte von Karstadt/Kaufhof fordern Beschäftigungsgarantie

Seit gut einer Woche beschäftigt eine Frage die Mitarbeiter von Karstadt und Kaufhof: was wird aus ihren Arbeitsplätzen. Die Eigentümer der Warenhäuser - die Signa Holding aus Österreich und der kanadische Konzern HBC - haben eine Fusion beschlossen. Doch noch ist nicht klar, was das für die rund 180 Standorte der beiden Ketten und die 30.000 Beschäftigten bundesweit bedeutet. Die Betriebsräte von Karstadt und Kaufhof übten Kritik am Personalabbau und forderten eine Beschäftigungsgarantie.

5000 Stellen gefährdet ?

Die Gewerkschaft Verdi hatte angesichts der Fusion von Karstadt und Kaufhof an die soziale Verantwortung der Eigentümer der beiden Konzerne appelliert. Es gehe um rund 30.000 Beschäftigte und deren Familien und es sei nun "allerhöchste Zeit", gemeinsam mit den Betriebsräten und Verdi ein "tragfähiges Zukunftskonzept zu entwickeln.Es gibt Befürchtungen, dass bei Kaufhof im Zuge der Fusion 5000 Stellen wegfallen könnten.