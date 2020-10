Beteiligungsfirmen investieren weniger

Private Equity-Firmen, deren Zweck es ist, sich an anderen Firmen zu beteiligen, haben im ersten Halbjahr nur noch 5,7 Milliarden Euro in deutsche Firmen investiert. Das ist ein Rückgang um 16 Prozent. Der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften macht die Coronakrise für das Minus verantwortlich.

"Robuste Entwicklung"

Immerhin profitierten noch 540 Unternehmen. Die meisten von ihnen bekamen mehr als eine Million Euro, so der BVK. Vor dem Hintergrund der besonders hohen Investitionen im vergangenen Jahr spricht der Branchenverband aber von einer robusten Entwicklung.

Trotz Krise mehr Wagniskapital für Startups

In junge Startup-Unternehmen, die für die Zukunft besonders wichtig sind, floss sogar mehr Geld. Dieses Wagniskapital wird in der Corona-Krise zum Teil vom Staat abgesichert. Die Bundesregierung errichtete ein Startup-Schutzschild, um das Ausfallrisiko in der Pandemie zu begrenzen. Deshalb gab es dort auch keinen Einbruch: 867 Millionen Euro an frischem Venture Capital wurden in Gründungen und junge Unternehmen investiert. Der Großteil des Private Equity-Geschäfts dreht sich aber um größere Firmen und um etablierte Mittelständler.