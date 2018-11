Beschäftigte protestieren gegen Fujitsu-Schließung

Ohne Augsburg kein Fujitsu - so steht es schwarz auf weiß gedruckt auf den Plakaten. Hunderte Fujitsu-Mitarbeiter halten sie am Vormittag bei der Protestkundgebung der IG Metall in die Luft. Eine von ihnen ist Branka Divkovic:

"Also für meine Familie schaut's krass aus. Arbeitslosigkeit kenne ich nicht, habe ich nie gehabt. Und ich weiß nicht, was uns erwartet, draußen." Branka Divkovic, Beschäftigte von Fujitsu

IG Metall wehrt sich gegen das Aus bei Fujitsu in Augsburg

Klar ist: Fujitsu wird die 1.800 Stellen in Schwaben abbauen. Das will die IG Metall nicht kampflos hinnehmen – und hat bewusst in der Nähe des Münchner Messegeländes zur Kundgebung aufgerufen. Hier findet gerade das sogenannte Fujitsu-Forum statt.

"Wir wissen, dass hier viele Kunden, aber auch japanische Führungskräfte sind. Und das ist einfach nochmal ein richtiges Zeichen nach Japan, dass man damit nicht einverstanden ist." Angela Steinecker, IG-Metall

Vorstand von Fujitsu versteht Unmut der Beschäftigten

Drin, in der Messe, bekommt die Geschäftsführung vom Protest wenig mit. Joseph Reger, Technikvorstand bei Fujitsu versteht aber den Unmut der Mitarbeiter.

"Wir versuchen, Lösungen zu finden, die helfen, über diese schwierige Zeit zu kommen. Aber die Natur des Geschäfts in der Informationstechnologie ist so, dass wir uns immer wieder dem Wandel stellen müssen.“ Joseph Reger, Technikvorstand Fujitsu

Bis September 2020 will der japanische Computerhersteller das Augsburger Werk schließen.