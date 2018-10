Berufsberatung im Vergleich: Welcher Job passt zu mir?

Im Mai hat Marlene Abitur gemacht. Seitdem jobbt sie in einem Café. Jetzt will sie ihre nächsten Schritte planen. Sie muss sich entscheiden: Studium oder Lehre? Handwerk oder Wissenschaft? Es gibt so viele Möglichkeiten - doch welche ist die richtige? Marlene weiß nicht so genau, was für sie passen könnte.

"Das ist zurzeit ein bisschen schwer für mich. Weil, wenn ich daran denke, wie viele Berufe es gibt, bin ich jetzt schon überfordert und wie viele Studiengänge. Da ist man nach der Schule trotzdem noch ein bisschen unsicher." Marlene Woinoff, hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht

Viele Anbieter für Berufsorientierung

Bei der Berufsorientierung sind verschiedene Stellen und Anbieter behilflich. Was bringen sie? Wie steht es um die Kosten? Marlene macht sich auf die Suche. Zunächst landet sie beim Profiling Institut, einem privaten Anbieter für Studien-, Berufs- und Karriereberatung. Das Konzept: Ein Team von Personalberatern testet einen Tag lang die Begabungen, die Persönlichkeit, das Wissen und die Interessen der Jobsuchenden. Am Ende gibt es ein 40-seitiges Gutachten mit Vorschlägen zu geeigneten Ausbildungen und Berufen.

Kostenpunkt: 1.130 Euro. Für Marlene ist das zu teuer. Sie versucht es deshalb mit einem kostenlosen Online-Check des Portals "Plakos". In rund einer halben Stunde geht es darum, Stärken und Fähigkeiten durch spezifische Fragen zu ermitteln. Allerdings erschließt sich deren Beantwortung nicht immer auf Anhieb: Manche der Fragen seien eher schwammig formuliert und decken nur bestimmte Bereiche ab, stellt Marlene fest. Die Stiftung Warentest bewertet den Plakos-Online-Test mit der Note 1,5. Marlene überzeugt er nicht so wirklich:

"Mir werden hier ein paar Studiengänge vorgeschlagen, als erstes katholische Theologie, unter anderem steht da auch Agrar- und Forstwirtschaft. Hat mich auf jeden Fall überrascht. Ist jetzt aber vielleicht nicht ganz das, was ich mir vorstellen kann." Marlene Woinoff

Hilfestellung durch Arbeitsagenturen

Wo es beruflich für ihn hingehen könnte, will auch David Santos herausfinden. Bisher hat er sein Geld in der Gastronomie verdient. Dann bekam er Rückenprobleme - und musste aufhören. Die Arbeitsagentur hat ihm einen Kurs im BFZ-Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft vermittelt. Dieser dauert vier Wochen, die Kosten übernimmt die Arbeitsagentur.

David erfährt im Kurs viel über Motivation und seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt, bekommt Tipps zur richtigen Bewerbung. "Das gefällt mir gut", sagt David, "ich habe ein gutes Gefühl, weil die Beratung gut ist. Und ich hoffe, sie können mir helfen, eine neue Arbeit zu finden." Helfen lässt sich David allerdings auch in Einzelberatungen, sogenannten "Business-Coachings". Diese umfassen in der Regel fünf Sitzungen mit einer Dauer von jeweils einer Stunde. Jede Sitzung kostet etwa 120 Euro.

Online-Check: Gute Tests für wenig Geld

Wie es nach der Schule weitergeht, will Marlene nun durch einen weiteren Online-Anbieter herausfinden: den "geva-test" zur Studiums- und Berufswahl. Von Stiftung Warentest erhält dieser die Note "sehr gut". Er ist recht umfangreich und dauert drei Stunden. Hier geht es nicht nur um persönliche Interessen und Stärken - es werden auch mathematische, technische und sprachliche Fähigkeiten geprüft. Kosten: 38 Euro. Marlene macht den Test. Und was sagt sie diesmal?

"Die Auswertung ist über 20 Seiten lang. Sie schlagen mir Psychologie vor und eine Ausbildung zur Übersetzerin. Und ich muss sagen, ich finde beides total interessant und könnte es mir auch bei mir vorstellen." Marlene Woinoff, machte dieses Jahr ihr Abi

Marlene will den Testergebnissen nun Taten folgen lassen. Bis dahin jobbt sie erst einmal weiter im Café - auch eine gute Erfahrung für ihr späteres Arbeitsleben.