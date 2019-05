Berlusconi-Konzern steigt bei ProSiebenSat1 ein

Das italienische Medienunternehmen Mediaset ist mit 9,6 Prozent der Aktienanteile bei ProSiebenSat1 eingestiegen. Der Kurs des am MDAX notierten bayerischen Unternehmens schnellte in der Spitze um 8,8 Prozent nach oben. Mit 15,24 Euro waren sie so teuer wie seit knapp drei Monaten nicht mehr.

Berlusconi-Konzern will auf europäischem Markt stärker werden

Mediaset gehört der Familie Berlusconi. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi gründete das Unternehmen 1978. Heute führt sein Sohn, Pier Silvio Berlusconi, die Geschäfte. Er bestätigte den Einstieg bei ProSiebenSat1 am Vormittag. Der Einstieg sei ein Zeichen des Vertrauens in die Zukunft des frei empfangbaren europäischen Fernsehens, erklärte der Vorstandsvorsitzende in Mailand.