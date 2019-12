Berichte: Aldi schließt Regionalgesellschaft in Roth

Die 290 Beschäftigten von Aldi in Roth müssten mit betriebsbedingten Kündigungen rechnen, heißt es auf der Online-Seite der "Nürnberger Nachrichten" unter Berufung auf eine Sprecherin von Aldi. Die angeschlossenen 72 Aldi-Filialen seien von der Maßnahme nicht betroffen, heißt es. Sie würden anderen Regionalgesellschaften zugeordnet.

Zwei Logistikzentren werden geschlossen

Als Grund für die Schließung nannte Aldi zu hohe Investitionen. Die Schließung sei notwendig, um auf dem "stark umkämpften Markt" zukunftsfähig bleiben zu können. Auch das Logistikzentrum in Mühlheim an der Ruhr will der Discounter den Berichten zufolge aufgeben.