Bericht: Schlechte Arbeitsbedingungen in Spielzeugfabriken

Die Arbeitsbedingungen bei Spielwarenherstellern sind in den vergangenen Jahren zwar besser geworden. Trotzdem kommt es immer noch zu großen Arbeitsrechtsverletzungen. Das ist das Fazit des "Toys Report 2021", den die Nürnberger "Fair Toys Organisation" (FTO) heute (Montag, 06.12.21) vorgestellt hat.

Besser, aber noch nicht gut

Im Fokus des Berichts stehen Spielzeugfabriken in China, die Produkte für große Spielwarenkonzerne herstellen. Dabei stützt sich der Bericht auf Beobachtungen der Nichtregierungsorganisation "China Labor Watch".

Das Ergebnis: Zwar entsprächen Löhne und Verträge dem geltenden Recht in China. Allerdings sei der Mindestlohn nach Ansicht der FTO zu gering und die Arbeitsverhältnisse prekär. Außerdem berichtet die FTO von Diskriminierung, sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie Anstellungsverhältnissen, die an Zwangsarbeit erinnern.

Siegel für verantwortungsbewusste Unternehmen

Der Bericht zeige deutlich, teilte die FTO mit, dass die bisherigen Kontrollen und Maßnahmen nicht ausreichen, um die Arbeiter zu schützen. Deshalb plant die Organisation, Unternehmen, die sich besonders um die Belange ihrer Arbeiter kümmern, mit einem speziellen Siegel auszuzeichnen.