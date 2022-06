Bericht: Mercedes stellt A-Klasse ein

Der neue Chef von Mercedes, Ola Källenius, will den Konzern stärker auf Luxus ausrichten. Schon länger ist bekannt, dass deshalb vor allem untere Modellreihen wackeln. Das Handelsblatt will nun erfahren haben, dass die A-Klasse in ein paar Jahren eingestellt wird. Auch das Ende der B-Klasse scheint demnach nahe.

Modellpalette wird ausgedünnt

Offiziell bestätigen will bei Mercedes Benz niemand diese Meldung. Nur so viel: Am 19.5.2022 habe man im Rahmen ihres Strategie-Updates gesagt, dass man das Portfolio der Mercedes-Einstiegsmodelle von heute sieben auf künftig vier fokussieren werde, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von BR24. Welche Modelle es dann konkret sein würden, werde zu gegebener Zeit vorgestellt.

Dem Handelsblatt nach sollen auch künftig die Modellreihen CLA Coupé, GLA, GLB und CLA Shooting Brake gebaut werden. Der Firmensprecher versprach immerhin, dass es auch in Zukunft kompakte Einstiegsmodelle von Mercedes-Benz geben werde. Allerdings bleibt offen, was man in Stuttgart unter "Einstiegsmodellen" versteht. Es dürfte künftig also wohl eher teurer werden, einen Mercedes zu fahren.

Mercedes arbeitet an neuer Plattform

In rund zwei Jahren wollen die Stuttgarter ihre neue Fahrzeugplattform MMA (Mercedes Modular Architectur) fertig haben. Das erste Auto auf dieser Plattform soll der neue vollelektrische CLA sein. Vorgesehen sind bei diesem Modell Reichweiten von bis zu 850 Kilometer ohne Nachladen. Möglicherweise gibt es dann auch eine kleine Version der legendären G-Klasse.

Stuttgart konzentriert sich auf Luxus

Jahrelang lieferte sich der Premiumhersteller mit seinen schärfsten Konkurrenten BMW und Audi ein Wettrennen, wer pro Jahr mehr Fahrzeuge verkauft. Das Ziel des vorherigen Vorstandschefs Dieter Zetsche, bis 2030 mehr als drei Millionen Fahrzeuge jährlich zu verkaufen, ist nun aber obsolet. Seit Ola Källenius das Ruder übernommen hat, scheint Größe nicht mehr alles zu sein, sondern der Gewinn. Er will den Konzern zur wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt aufbauen.

Mit großen Autos kann man nun einmal mehr Geld verdienen. Die A-Klasse scheint da nicht mehr zeitgemäß. Die Listenpreise beginnen hier bei unter 30.000 Euro. Dazu kommt, dass die A-Klasse zwar das meisterverkaufte Fahrzeug des Herstellers ist, allerdings sind Absatzzahlen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken.

Kritik an der neuen Strategie

Andererseits gelten die unteren Modelle auch als Einstiegsmodelle in die Marke. Kritik kommt unter anderem von dem grünen Verkehrsminister in Baden-Württemberg, Winfried Hermann. Er halte diese Strategie für einen Fehler, das werde auch zu Akzeptanzproblemen führen, wenn man nur noch für Reiche und Superreiche Autos baue, sagte der Politiker dem Handelsblatt.

Der Leiter des Center Automotive Research (CAR), Ferdinand Dudenhöffer, sieht die Entwicklung auch mit einer gewissen Skepsis. Seiner Meinung nach kauft sich Mercedes mit der Fokussierung große Risiken ein. Als Beispiel nennt er gegenüber BR24 die Software. Sie werde einmal entwickelt und mit variablen Kosten von null dupliziert. Die Autoindustrie bewege sich in eine völlig neue Ära der Größenvorteile. Wenn die letzte A-Klasse und B-Klasse Mercedes den Kunden übergeben werden, fehlen dem Autobauer mehr als 400.000 Fahrzeug-Verkäufe pro Jahr.