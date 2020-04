Bereits mehr als 70.000 Anträge auf bayerische Corona-Prämie

Die Bayerische Staatsregierung hat Anfang des Monats eine sogenannte "Corona-Prämie" für Beschäftigte in Pflegeberufen angekündigt - bis zu 500 Euro beträgt die Sonderzahlung. Das Gesundheitsministerium berichtet, es gebe schon zahlreiche Anträge – von Arbeitnehmervertretern kommt gleichzeitig aber auch Kritik.

Coronavirus: alles Wissenswerte finden Sie hier

Großes Interesse an Corona-Prämie

Mehr als 70.000 Anträge auf den bayerischen Pflegebonus seien bisher eingegangen, berichtet das Gesundheitsministerium. Ministerin Melanie Huml spricht von einem "großen Interesse". Insgesamt können rund 250.000 Pflegekräfte oder auch Rettungssanitäter bis Ende Mai einen Antrag auf die Prämie stellen, die nach den Worten von Ministerin Huml "ein Zeichen der Anerkennung für außergewöhnliches Engagement" sein soll.

Prämie kann "nur ein Anfang sein"

Es gibt aber auch Kritik an der Umsetzung. Nach Ansicht der Vereinigung der Pflegenden in Bayern ist die 500-Euro-Prämie "nur ein Anfang", wenn es um darum geht, die Lage in der Pflege zu verbessern. Und Arbeitnehmerverbände aus kirchlichen Pflegeeinrichtungen erklären, es sei "mehr als bedauerlich", dass es bei der Antragstellung immer noch Unklarheiten gebe – vor allem dazu, wer eigentlich ein Recht auf den Corona-Bonus hat.

Außerdem fordern die kirchlichen Arbeitnehmervertreter, so wie die Gewerkschaft Verdi, dass auch andere Beschäftigte eine finanzielle Anerkennung bekommen sollten - etwa Reinigungskräfte.

Auch der Bund plant eine finanzielle Anerkennung

Auch auf Bundesebene ist eine Prämie geplant. Etwa eine Milliarde Euro soll für die Pflegekräfte bereitgestellt werden – Geld, mit dem Pflegekassen und der Bund die Leistung und Belastung in der Corona-Krise würdigt. Geplant sind einmalig bis zu 1.000 Euro für Vollzeitbeschäftigte, entsprechend weniger für Teilzeitkräfte, Azubis oder Leiharbeiter.

Länder und Arbeitgeber können diese Prämie aufstocken, und zwar bis auf die steuer- und sozialversicherungsabgabenfreie Summe von 1.500 Euro. Bundesgesundheitsminister Spahn würdigte in diesem Zusammenhang, dass in Bayern das entsprechende Programm bereits angelaufen ist.