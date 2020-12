Benzin und Diesel: Warum die Preise steigen werden

Wie es an der Spritpreisfont weitergeht, hängt vor allem von der Entwicklung am Ölmarkt ab. In Wien verhandeln gerade die Förderstaaten des Ölkartells Opec über eine Strategie für 2021. Bis Donnerstag, so informierte Kreise, wollen sich die Beteiligten informell weiter besprechen. Unter den Ölförderern herrscht Uneinigkeit, ob die Produktion vor dem Hintergrund der Corona-Situation für weitere drei Monate gedrosselt oder leicht erhöht werden solle.

Beim Rohölpreis noch Luft nach oben

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass ist Russland für eine allmähliche Erhöhung der Produktion ab Januar. Saudi-Arabien wolle dagegen die aktuellen Förderkürzungen um drei Monate verlängern. Im April 2020 war der Ölpreis negativ, Abnehmer bekamen also sogar Geld dafür, wenn sie Rohöl einkauften. Seitdem ist der Barrel-Preis aber wieder deutlich gestiegen und pendelt heute bei rund 45 US-Dollar für die Sorte WTI. Zu Jahresbeginn lag er aber schon bei über 63 US-Dollar.

Wird der US-Dollar wieder stärker ?

Im US-Dollar liegt auch der zweite Risikofaktor für Autofahrer. Rohöl wird international in US-Dollar gehandelt und vom Wechselkurs dieser Leitwährung hängt direkt ab, was Verbraucher in der Eurozone für die Tankfüllung zahlen müssen. Zwar hat der Euro in 2020 gegenüber dem US-Dollar stark zugelegt. Doch wird die neue US-Regierung zu Jahresbeginn sicher massiv die Konjunktur ankurbeln, was den Dollar wieder teurer macht.

Steuern massiv rauf ab Januar

Aber selbst wenn der Euro stark bliebe, gibt es da noch einen dritten Preistreiber, der bereits sicher ist: Die Steuerschraube. Denn im Mai 2020 hat die Bundesregierung einen einheitlichen Preis für den Ausstoß von CO2 beschlossen. Autofahrer müssen daher ab 1. Januar 2021 mit höheren Spritkosten rechnen. Bei dem veranschlagten Preis von 25 Euro pro Tonne CO2, steigt der Benzinpreis ungefähr um 7,5 Cent pro Liter.

Und auch die wegen Corona zeitweilig gesenkte Mehrwertsteuer beträgt ab Januar wieder 19 Prozent. Auch wenn nicht alle Tankstellen die Steuerentlastung gleichmäßig an ihre Kunden weitergegeben haben, wird es insgesamt erheblich teurer. 10 Cent mehr pro Liter alleine durch Steuern hat der ADAC ausgerechnet.

Wegen der außergewöhnlich niedrigen Preise in der Corona-Krise könnte 2020 das günstigste Tankjahr seit 2016 werden, bei Benzin sogar seit 2006. Für 2021 ist der Preisschock an der Tankstelle also programmiert.