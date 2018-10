Beleidigt, bedroht, verprügelt: Gewalt gegen Rettungskräfte

Rettungskräfte unter Polizeischutz. Während des Oktoberfestes gehört das zum Arbeitsalltag. Klaus Hippe und sein Kollege Ferdinand Kohler kämpfen sich mit Hilfe von Sicherheitskräften durch die Menschenmenge. Keine Zeit, sich um den Schaden am Wagen zu kümmern. Die Sanitäter sind hier, weil ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden muss. Er hat zu viel getrunken, ist gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Er ist unruhig, will nicht behandelt werden.

Beruf Rettungssanitäter: oft nur mit Polizeibegleitung möglich

Später stellt sich heraus, dass der Mann eine lebensbedrohliche Hirnblutung erlitten hat. Auch sein Begleiter verkennt den Ernst der Lage. Er ist stark alkoholisiert. Klaus Hippe muss versuchen, ihn zu beruhigen. Immer wieder wird er mit solchen Situationen konfrontiert und hat gelernt, damit gelassen umzugehen - in Fällen wie diesem aber nur mit Polizeibegleitung.

"Ja, wir haben die Polizei dabei, weil der Patient sehr unruhig war, nicht mitfahren wollte und wir eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung nicht ausschließen können nach dem Erstbefund von unseren Kollegen vor Ort. Deswegen haben wir die Polizei dabei, weil wir können ihn körperlich gar nicht besänftigen." Klaus Hippe, Rettungsassistent Aicher Ambulanz

Bedrohungen, Beleidigungen, körperliche Gewalt - auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren kennen das.

Rettungssanitäter: "Man muss einfach funktionieren."

Besonders brutal: ein Vorfall im Sommer in Ottobrunn. Oberbrandmeister Thomas Holzmann fährt einen Notarztwagen, als er von zwei Jugendlichen angegriffen wird. Eine Whisky-Flasche kracht durch das Beifahrerfenster und verletzt seine Kollegin schwer.

"Der Einsatz kommt gleich wieder ins Gedächtnis - und man stellt sich die Frage, warum hat derjenige das gemacht. Der Stress zu diesem Zeitpunkt war enorm hoch. Für mich war dann die Stresssituation, was machen die zwei noch? Greifen die weiter an? Dann musste ich funken, Hilfe herbeirufen: Polizei, einen zweiten Notarzt, einen Rettungswagen, weil die Notärztin schwer verletzt war. Der Adrenalin-Stoß ist so enorm, dass man einfach… Ja, man macht einfach. Man ist alleine und man muss einfach funktionieren." Thomas Holzmann, Oberbrandmeister Berufsfeuerwehr München

Oft spielen auch Alkohol und Drogen eine Rolle

Laut einer Studie ist die Lage in anderen Großstädten noch schlimmer: In Berlin und Hamburg wird jede Rettungskraft im Schnitt 3,3 Mal pro Jahr attackiert, in München 1,8 Mal. In mehr als der Hälfte der Fälle handelt es sich dabei um körperliche Gewalt. Alkohol und Drogen tragen oftmals dazu bei, wenn Situationen unberechenbar werden. Die Aicher Ambulanz schult ihre Mitarbeiter mittlerweile in Selbstverteidigung. Gefährlich bleibt der Job trotzdem.