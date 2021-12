Bekämpfung der Inflation: FED handelt - EZB zögert

Zwei Notenbanken, zwei entscheidende Unterschiede: Während die US-Notenbank FED den Ausstieg aus ihren Anleihekäufen längst beschlossen hat, das jetzt auch noch beschleunigt und bald wohl auch höhere Zinsen anpeilt, rührt sich bei der Europäischen Zentralbank noch nicht viel. Und das obwohl die Inflation im Euroraum zuletzt auf 4,9 Prozent gestiegen ist. In den USA sind es sogar mehr als sechs Prozent in der Spitze gewesen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte lediglich in Aussicht, das Notkaufprogramm PEPP für die Corona-Krise zu reduzieren und etwas weniger Anleihen zu kaufen.

USA schon in der Hochkonjunktur mit starkem Preisanstieg

Aber es gibt eben auch gute Gründe, warum die EZB sich mehr Zeit lässt mit ihrer geldpolitischen Wende als die Fed. Inflation ist nicht gleich Inflation, wie man am Vergleich der USA mit Europa leicht feststellen kann. In Nordamerika hat die Wirtschaft beim Wachstum die Corona-Krise längst hinter sich gelassen und der Konsum boomt. Es hat dort auch schon kräftige Lohnerhöhungen gegeben.

Donald Trump und Joe Biden sind als Präsidenten so weit gegangen, den Verbrauchern direkt Geld in die Hand zu drücken - mit Schecks gegen die Krise, eine Art Helikoptergeld vom Staat. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und vor allem die Verbraucherpreise sind deshalb stark gestiegen und haben auch das Wachstum angekurbelt.

Wirtschaft in Europa immer noch am Rande einer Rezession

In Europa erlebte die Inflation dagegen bisher nur den sogenannten Angebotsschock, dass nämlich Vorprodukte und Rohstoffe, welche die Wirtschaft dringend braucht, einfach sehr viel teurer geworden sind. Bestes Beispiel ist der Ölpreis, an dem auch die EZB nichts ändern kann. Dasselbe gilt für die Lieferketten oder die allgemeine Mangelwirtschaft mit fehlenden Fachkräften etc.

Diese Art von Teuerung kommt nicht von den niedrigen Zinsen. Es stimmt aber, dass niedrige Zinsen und billige Kredite die aktuellen Preiserhöhungen nicht erschweren, sondern auch einfach machen. Trotzdem muss man fragen, ob der Zeitpunkt, das zu ändern im Moment wegen Omikron nicht besonders ungünstig wäre.

EZB sieht keinen Zeitdruck bei Bekämpfung der Inflation

Die EZB hat ihre Antwort auf diese Frage indirekt schon mehrfach gegeben. Ihre Aussagen, dass die hohe Inflation im nächsten Jahr deutlich nachlassen wird, lassen sich durchaus belegen. So wird es in Deutschland keine weitere Anpassung der Mehrwertsteuersätze geben wie zwischen 2020 und 2021. Und auch der Ölpreis wird nicht mehr so stark steigen wie im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem soll sich der Lieferstau in den internationalen Handelsketten im Lauf des nächsten Jahres auflösen, was ebenfalls für einen nachlassenden Preisdruck spricht.

Dennoch könnte die Inflation zumindest höher bleiben als vor der Corona-Krise und der Zustand mit fallenden Preisen so schnell nicht wiederkommen. Das alles will die EZB erst einmal beobachten. Wenn sich mittelfristig dann eine höhere Inflation abzeichnet, - über das nächste Jahr hinaus - wird sie sich etwas überlegen. Eine Leitzinserhöhung ist in diesem Zusammenhang für den Euro frühestens 2023 möglich. Darauf hat sich Lagarde schon festgelegt. Vorher werde nichts Entscheidendes passieren.

Viele Wirtschaftsforscher befürchten kippende Konjunktur

Die Wirtschaftsleistung ist dagegen - anders als in den USA - selbst in Deutschland noch lange nicht auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Mit der neuen Virusvariante Omikron steht der schwache Aufschwung schon wieder auf der Kippe. Fast täglich senken deshalb Wirtschaftsforscher ihre Prognosen für 2022, wie etwa das Münchener Ifo-Institut. Noch will niemand das Wort "Rezession" in den Mund nehmen, aber weit entfernt ist dieses Schreckgespenst nicht mehr.

Jahreswechsel soll mehr Klarheit bringen über Konjunktur und Geldpolitik

Die Bundesbank und andere Experten rechnen im vierten Quartal kaum noch mit Wachstum in Deutschland. Der Start ins neue Jahr könnte mit Omikron umso schwieriger werden. In diesem Umfeld kann die EZB keine geldpolitische Wende zu höheren Zinsen vollziehen. Aus einem einfachen Grund: wenn die drohende Verschlechterung eintritt und die europäische Wirtschaft tatsächlich ins Minus dreht, dann müsste die Notenbank sofort wieder gegensteuern. Das wäre eine Verschwendung ihrer Ressourcen und würde ihrer Glaubwürdigkeit schaden.

Die Notenbank muss für die Finanzmärkte immer berechenbar bleiben und darf dabei keinen unnötigen Zickzack-Kurs fahren. Eine Politik der ruhigen Hand hat sich dabei bewährt.

Ungünstiger Zeitpunkt mit Omikron: EZB muss verfrühtes Handel vermeiden

Eine Straffung ihrer ultralockeren Geldpolitik, auf die wenige Wochen später nur eine umso größere Lockerung folgt, mit weiteren Anleihekäufen oder zusätzlichen Bankkrediten, das wäre sicher das Allerletzte, was die EZB anstrebt. Sie wird also in Kauf nehmen, dass es bei den Zinsen auch am Kapitalmarkt künftig noch größere Unterschiede zwischen dem Euro und dem Dollar gibt, für den die FED zuständig ist.