Beim Tempolimit verstehen die Deutschen keinen Spaß

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, reagierte kurz und heftig: Die Vorschläge der Regierungskommission für ein Tempolimit auf Autobahnen seien "gegen jeden Menschenverstand". In fast allen anderen Ländern - Ausnahmen sind zum Beispiel Afghanistan und Somalia - ist die Geschwindigkeitsbeschränkung Realität. Warum kochen bei diesem Thema ausgerechnet in Deutschland die Emotionen so hoch? Das hat BR-Verkehrsexperte Wolfram Schrag im B5-Thema des Tages erläutert.

Die mächtige Autoindustrie macht Druck

Da ist zum einen die überragende Rolle der Autoindustrie in der deutschen - und speziell in der bayerischen - Wirtschaft: 200.000 Arbeitsplätze im Freistaat hängen - direkt oder indirekt - an der Branche. 30 Prozent der wirtschaftlichen Wertschöpfung in Bayern gehen auf große Hersteller wie BMW und Audi und ihre Zulieferer zurück.

Und: Gerade die bayerischen Firmen bauen große, schwere und schnelle Autos. Verkauft werden sie über Emotionen - und dazu gehört die Lust an der freien Fahrt. Entsprechend groß ist der Druck der Autolobby gegen ein Tempolimit.