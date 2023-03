Kahlschlag bei Galeria: Diese Filialen in Bayern schließen

Die letzte große Warenhauskette in Deutschland, Galeria Karstadt Kaufhof, will dem Gesamtbetriebsrat zufolge zahlreiche Filialen schließen. Von aktuell noch 129 Warenhäusern mit rund 17.400 Beschäftigten sollen 52 Filialen die Pforten schließen, teilte der Gesamtbetriebsrat der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH mit. Über 5.000 Menschen drohe die Kündigung, hieß es weiter. Von Galeria war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Aufsichtsrat des Konzerns sollte am Nachmittag zusammenkommen.

In Bayern sollen nach übereinstimmenden Medienberichten folgende Filialen zum 30. Juli 2023 geschlossen werden: Coburg, Erlangen, München Bahnhof , Nürnberg , Nürnberg-Langwasser und Regensburg Neupfarrpfalz. Zum 31. Januar 2024 werden diese bayerischen Warenhäuser geschlossen: Bayreuth , Kempten , Rosenheim und Schweinfurt.

Stark betroffen ist auch das Filialnetz in Nordrhein-Westfalen. Dort sollen Warenhäuser in Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Leverkusen, Neuss, Hagen und Paderborn zu machen. In Berlin schließen die beiden Filialen in der Müllerstraße und im Stadtteil Charlottenburg. Die Entscheidung fiel auf die Warenhäuser, die zuletzt einen schwachen Umsatz gemacht haben, hieß es.

Konzern seit mehreren Jahren angeschlagen

Seit Jahren schlittert die Warenhauskette von einer Krise in die nächste. In den vergangenen drei Jahren hatten zunächst die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie das Geschäft belastet und der Konzern beantragte Staatshilfen.

Seit vergangenem Jahr litten die Filialen an der Kauf-Zurückhaltung von Verbrauchern, nachdem die Inflation als Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine stark gestiegen war.

Ende Oktober zweite Insolvenz-Anmeldung

Ende Oktober 2022 musste der Konzern erneut Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Ein Schuldenschnitt in Milliardenhöhe sowie Staatshilfen hatten nicht geholfen. Der Insolvenzverwalter kündigte an, dass nur ein harter Kern an Kaufhäusern übrig bleiben werde. Die Menschen an zahlreichen Standorten in Bayern hatten lange um ihre jeweiligen Standorte gekämpft.

Der Konzern gehört der milliardenschweren Signa-Holding des österreichischen Investors Rene Benko. Er hatte Karstadt und Kaufhof zusammengeführt.

Galeria-Gläubigern droht erneut Milliardenverlust

In zwei Wochen steht ein weiterer Termin an: Am 27. März stimmen die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof über den Insolvenzplan ab. Darin fordert der Insolvenzverwalter von Vermietern, Lieferanten und anderen Gläubigern, auf einen Großteil ihrer Forderungen zu verzichten.

Mit Informationen von Reuters, AFP und dpa