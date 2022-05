Behindertenhilfe fordert mehr Anerkennung

Der 5. Mai ist der europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Die Gewerkschaft Verdi hat in diesem Zusammenhang die Beschäftigten in der Behindertenhilfe zu Aktionen aufgerufen.

Betroffen sind Einrichtungen in Würzburg, Ingolstadt, Nürnberg und dem Allgäu. Auch dort geht es um bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Bewertung der Tätigkeiten. Verdi beruft sich dabei auf die Verfassung.

Streiks bei Sozial- und Erziehungsdiensten

Das Grundgesetz schreibt im Artikel 3 Absatz 3 fest: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden." Damit dieses Grundrecht auch umgesetzt werden kann, haben die Betroffenen einen Anspruch auf staatliche Hilfe.

Rund 30.000 Beschäftigte sind bundesweit im Bereich Sozial- und Erziehungswesen der Kommunen tätig – ob in Wohnheimen, Schulen, eigenen Kitas und Horten oder Werkstätten. Meist werden die von Stiftungen oder Vereinen getragen wie der Lebenshilfe, dem Blindeninstitut oder der Pfennigparade. Für die Kosten kommen die Bezirke auf. Für viele gilt der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst.

Verdi: Personalnot ist groß

Der Job bringt viele Probleme mit sich. Die Personalnot ist groß – zum Teil größer als in anderen Bereichen der Sozial- und Erziehungsdienste, heißt es von Verdi. Wer in einer Werkstätte für Menschen mit Behinderung als Fachkraft arbeitet, der muss das Handwerk beherrschen und zudem über besondere pädagogische Kenntnisse verfügen. Wer in einem Wohnheim als Sozialpädagoge eingesetzt ist, muss sich an geteilte Dienste gewöhnen – also einen Einsatz erst in der Früh und dann wieder am Abend. All das werde nicht genügend bewertet.

Hinzu kommen die Anforderungen, die die Inklusion mit sich bringt. So steht Kindern mit Behinderung zwar ein Schulbegleiter zur Assistenz zu – doch im Tarifvertrag tauche die Tätigkeit bisher nicht auf. Auch da wollen die Gewerkschaften jetzt nachbessern.