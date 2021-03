Beginn des Sommerflugplans: Durststrecke der Airports hält an

Terminal 2 am Münchener Flughafen. Wo sich bis vor einem Jahr Geschäftsreisende und Urlauber drängten, herrscht heute meist gähnende Leere. Die Corona-Krise hat den Luftverkehr fast zum Erliegen gebracht. Auch mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie sind die Zahlen verheerend, sagt Jost Lammers, Chef des Münchener Flughafenbetreibers FMG. Aktuell sei man gerade einmal auf einem Niveau von 5.000 bis 7.000 Passagieren täglich. Setze man das in Relation zum Rekordniveau aus dem Jahr 2019, habe man gerade einmal fünf Prozent des damaligen Verkehrsvolumens.

Kleine Erholung zu Ostern

Zu Beginn der Osterferien haben die Buchungszahlen etwas angezogen. Als die Bundesregierung kurzfristig Mallorca von der Liste der Risikoziele nahm, gab es einen Nachfrage-Sprung. Doch von einer nachhaltigen Erholung der Branche kann bisher keine Rede sein. Grundsätzlich halten sich die potentiellen Reisenden nämlich immer noch sehr zurück. So rät auch die Regierung nach wie vor eindringlich von Auslands-Urlauben ab, selbst wenn diese nicht verboten sind. Dazu kommen Auflagen wie Test-Pflichten. Jost Lammers glaubt deshalb, dass es noch dauern wird, bis es wieder so etwas wie einen Normalzustand geben kann.

"Die Erholung hängt vom Pandemie-Geschehen ab, von der Aufhebung von Reise-Beschränkungen und von den Impfkampagnen. Es bleiben also viele Fragezeichen, es ist sehr fragil." Jost Lammers, Chef des Münchener Flughafens

Enttäuschte Hoffnungen

Anders als einige Airline-Chefs, die sich in den vergangenen Wochen demonstrativ optimistisch zeigten, will Jost Lammers nicht in den Chor derer einstimmen, die für die kommenden Monate und vor allem den Sommer eine deutliche Erholung des Flugbetriebs erwarten. Zu oft sei er in den vergangenen Monaten enttäuscht worden. So sei der erhoffte Aufschwung im Herbst ebenso ausgeblieben wie die erwartete Reisewelle ab Weihnachten. Immer wieder haben neue Entwicklungen in der Corona-Krise solchen Prognosen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Vorsichtige Flugpläne

In diesem Jahr sind die Flugpläne für die kommenden Monate wegen der unübersichtlichen Lage grundsätzlich mit der Einschränkung "voraussichtlich" versehen. Zu unberechenbar ist die Situation, in der Reiseziele fast über Nacht für deutsche Passagiere wieder erreichbar sind oder eben plötzlich nicht mehr. Am größten bayerischen Airport in München blickt man deshalb nur die wenigen Wochen nach vorn, für die man offenbar seriös kalkulieren kann. In den Osterferien erwartet man im Erdinger Moos etwa 3.600 Flüge. Das ist etwa ein Fünftel des Verkehrsaufkommens aus dem Vergleichszeitraum 2019.

Galgenhumor in Memmingen

Fast schon Galgenhumor zeigt eine Pressemitteilung des Memminger Flughafens. Dort spricht man von einem "Sommerflugplan mit viel Dynamik". Airport-Chef Ralf Schmid hofft zwar auf Verbindungen zu bis zu 40 Zielen, doch das hänge von vielen Unsicherheitsfaktoren ab: Den Inzidenzwerten, dem Impfgeschehen und der Politik. Dieselben Einschränkungen gelten für Flüge ab Nürnberg, wo es im besten Fall ebenfalls wieder zu 40 Zielen gehen soll.