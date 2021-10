Beginn der Heizsaison: Womit Verbraucher rechnen müssen

Die Meldungen zu den Energiepreisen überschlagen sich gerade regelrecht. Und wenn es im Portemonnaie knapp ist, kann einem da Angst und Bange vor der nächsten Heizkostenabrechnung werden. Der Rohölpreis hat sich seit dem vergangenen Herbst fast verdreifacht. Und der Gaspreis hat sich in etwa verdoppelt – je nachdem, auf welchen Preisindex man schaut. Das hat in beiden Fällen mit der deutlich höheren Nachfrage zu tun – da weltweit die Wirtschaft wieder brummt.

Beim Erdgas treibt nicht nur die Nachfrage die Preise

Beim Erdgas spielen aber auch noch andere Effekte eine wichtige Rolle, sagt Kai Eckert, Chefredakteur des Energie-Informationsdienstes. Zum Beispiel, dass die Niederlande gerade aus der Erdgasförderung aussteigen. Dadurch sinkt das Angebot an Erdgas. Außerdem sind die Erdgasspeicher in Deutschland derzeit vergleichsweise schlecht gefüllt – nur zu 65 Prozent. "Das ist zu Beginn der Heizperiode sehr wenig."

Hinzu komme, dass der Transport von Erdgas mittlerweile nicht mehr auf ein Pipelinesystem angewiesen ist. In den vergangenen Jahren habe sich, so Eckert, der Gashandel durch sogenanntes LNG völlig verändert. Also durch verflüssigtes Erdgas, das in Schiffen transportiert werden kann. Dadurch habe sich der Gasmarkt "völlig globalisiert". Da werde gerade auch Erdgas nach Asien umgeleitet, weil dort die Nachfrage so groß sei. "Und das Gas, das für Europa bestimmt war, kommt gar nicht mehr nach Europa."

Energie-Preisvergleich mit dem vergangenen Jahr täuscht

Die Preissprünge sind groß, wie schon lange nicht mehr. Allerdings ist der Preisvergleich mit dem vergangenen Jahr etwas irreführend. Bei Gas wie auch bei Öl. Corona hatte für ein Rekordtief bei der Nachfrage und damit auch bei den Preisen geführt. In der langjährigen Betrachtung muss man jetzt wohl eher wieder von einer Normalisierung der Energiepreise sprechen – mit einer Tendenz aufwärts. Die Preise momentan liegen in etwa auf dem langjährigen Niveau von vor Corona.

Bei den Verbrauchern kommen solche Ausschläge deutlich abgemildert an. Schließlich steht zwischen Endverbraucher und den Energiebörsen in der Regel noch ein Versorger, der Preissenken und Preisspitzen puffert – vor allem beim Erdgas, so Christina Wallraf, Energiereferentin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. "Die meisten Gasanbieter planen vorausschauend und kaufen auch im Voraus ein. Und versuchen gerade diese Preisspitzen aber auch diese sehr günstigen Preise für Verbraucher auszugleichen." Bei den Verbrauchern kämen dann eher gemittelte Preise an. Auch beim Heizöl kann man eigentlich nur sagen: wer im vergangenen Jahr keines bestellt hat, hat einfach nur ein großes Schnäppchen verpasst.

Erstmal Preiserhöhungen der Versorger abwarten

Wallraf rät Endverbrauchern deshalb erstmal dazu, Ruhe zu bewahren und abzuwarten. Denn bislang hätten nur einzelne Anbieter die Preise erhöht. "Die Gaslieferanten konnten sich 2020 günstig mit Gas eindecken. Und die einen oder anderen sagen auch, wir können die Preise zumindest noch ein paar Monate auf dem jetzigen Niveau halten."

Komme dann doch eine Preiserhöhung, so Wallraf, empfiehlt sie einen Preisvergleich mit anderen Anbietern und bei Bedarf auch die Nutzung des Sonderkündigungsrechts beim alten Versorger. Echte Gasschnäppchen konnte die Verbraucherschützerin aber in dieser Saison bislang keine finden – auch nicht in Bayern. Im Vergleich zu einem Grundversorgungstarif ließen sich gerade kaum mehr als 200 Euro sparen. Und das sei ein ganz anderes Bild als es sich noch vor einem Jahr zeigte. "Da konnte man beim Anbieterwechsel noch so um die 400 Euro sparen."

Beim Heizöl eher nicht mehr lange warten

Beim Heizöl tendiert sie dagegen eher dazu, nicht mehr lange mit dem Kauf zu warten. Da die Nachfrage im Herbst steige, sinkende Weltmarktpreise gerade eher nicht in Sicht seien und zum Jahreswechsel auch die CO2-Abgabe in Deutschland erhöht wird.

Besser über Alternativen zu Öl- und Gasheizungen nachdenken

Insgesamt empfiehlt Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW den Besitzern von Öl- und Gasheizungen, einmal ganz grundsätzlich über eine neue Heizung nachzudenken. "Mittelfristig bietet es sich natürlich an, sich mit alternativen Heizungssystem zu beschäftigen." Das könnten beispielsweise Wärmepumpen, Pelletheizungen und auch solarunterstütze Systeme sein. Um Ölheizungen zu ersetzen, gebe es beispielsweise derzeit sehr attraktive Förderprogramme.

Und Kai Eckert vom Energie- Informationsdienst weist darauf hin, dass allein der Klimaschutz Öl und Gas auf Dauer teurer machen wird. "Langfristig werden die Preise steigen müssen, weil wir ja jetzt seit Jahresbeginn die CO2-Bepreisung haben auf Heiz- und Brennstoffe. Und dadurch werden die Preise anziehen." Auch er betont, dass es sich lohnen kann über Heizungsalternativen zu Öl und Gas nachzudenken.