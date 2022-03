Begehrt und teuer: Unterwegs mit einem Handwerker

Montagmorgen, kurz vor 7 Uhr. Maler- und Lackierermeister Andreas Romanow sitzt mit drei Mitarbeitern in der Küche seines Betriebes. Es gibt Schoko-, Vanille- und Marzipancroissants, Kaffee und Lob für die Arbeit der vergangenen Woche. Und ganz wichtig: den Plan für heute.

Einer der Beschäftigten muss auf einem Neubau letzte Arbeiten durchführen. Das zweite Projekt heute: In einem Mehrfamilienhaus in München streicht das Team von Andreas Romanow in den nächsten Wochen das komplette Treppenhaus, Wände, Treppengeländer. Heute müssen sie aber erst einmal ein Gerüst aufbauen. "Das ist ein bisschen kompliziert", sagt der Malermeister, deshalb sei er in der Früh selbst mit dabei.

Parken für Handwerker: oft schwer und manchmal fast unbezahlbar

Andreas Romanow, 53 Jahre alt, weiße Jacke mit grauen Streifen, Jeans, grauem Haar, Brille und viel Energie. Vor fast 30 Jahren hat er den Betrieb von seinem Vater übernommen. Inzwischen hat er elf Mitarbeiter, wenn er sich selbst und seine Frau mitzählt.

Der Weg von der Zentrale in Gräfelfing zur Baustelle in München ist beschwerlich. Schon nach wenigen Minuten steht er im Stau. Und er weiß: Parken ist in München schwierig. Viele Handwerker von außerhalb würden deshalb schon keine Aufträge mehr in München annehmen, so Romanow. Die würden den ganzen Zinnober nicht mehr mitmachen.

Das neueste Ärgernis: Die Stadt hat die Jahresgebühr für Handwerkerparkausweise drastisch erhöht. Wer seinen Lieferwagen zum Beispiel in einem Anwohnerbereich abstellen will, muss künftig statt wie bisher 265 stolze 720 Euro zahlen. Für Malermeister Romanow ist das reine Abzocke.

Ortswechsel. Von einem der abertausend Wohnhäuser in München in das wohl bekannteste Wirtshaus Bayerns. Mit gelben Gummistiefeln steht ein Arbeiter im Keller des berühmten Hofbräuhauses im Wasser, etwa 30 Zentimeter tief – Grundwasser. Die Firma von Franz Xaver Peteranderl baut hier in den nächsten Wochen einen neuen Küchenaufzug ein.

Handwerkspräsident steht immer noch auf der Baustelle

Normalerweise kennt man den Bauunternehmer nur mit Anzug und Krawatte. Denn er ist der Präsident des Bayerischen Handwerkstages. Wenn man so will, Bayerns oberster Handwerker. Heute trägt er roten Pulli, blaue Weste, Sicherheitsschuhe. Aber warum steht er immer noch auf der Baustelle? "Also ich halte es für zwingend erforderlich, weil man dann die Probleme, die jeder Handwerker hat, auch selber am eigenen Leib mitkriegt." Außerdem liebe man als Handwerker natürlich sein Gewerk und möchte auch nach wie vor in diesem Gewerk tätig sein, sagt Peteranderl.