Befragung zeigt: Existenzangst bei Kurzarbeit ist hoch

Das WSI, das Forschungsinstitut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, hat zum dritten Mal mehr als 6.100 Erwerbstätige befragt: Kürzer Arbeiten und damit eine Kündigung vermeiden - viele Beschäftigte sind über dieses Angebot erst einmal froh.

Doch je mehr Stunden wegfallen, desto weniger verdienen sie. Denn von der Bundesagentur bekommen sie nur 60, mit Nachwuchs 67 Prozent, des ausgefallenen Nettolohnes ersetzt. Knapp die Hälfte der im November vom WSI Befragten bewerten ihre finanzielle Situation als "stark belastend". Das sind im Vergleich zu voll Arbeitenden viermal so viele. Mehr als 50 Prozent spricht sogar von Existenzängsten.

Viele Niedrigverdiener von Kurzarbeit betroffen

Schaut man sich genauer an, wer in Kurzarbeit ist, dann erklären sich die Sorgen. Zurzeit arbeiten vor allem Beschäftigte im Gastgewerbe, im Handel und bei sonstigen Dienstleistungen wie Reisebüros kürzer. Das sind Branchen, in denen netto nicht gerade viel verdient und oft in Teilzeit gearbeitet wird.

Wenn dann ein Drittel des Einkommens entfällt, sind die Folgen für die Haushaltskasse groß. Zwar stockt der Staat zurzeit nach dem dritten und noch einmal nach dem siebten Monat auf. Und dort, wo es laut Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen einen Zuschlag des Arbeitgebers gibt, entspannt sich die Situation. Doch weitverbreitet ist das nicht.

Verlust des Arbeitsplatzes befürchtet

Die WSI-Forscher rechnen im Laufe der Zeit mit sozialen Problemen. Die vorhandenen Rücklagen – wenn es überhaupt welche gäbe – seien schnell verbraucht. Was die Existenzängste der für die Böckler-Studie Befragten noch vergrößerte, ist eine weitere Sorge: Dass sie ihren Arbeitsplatz am Ende doch noch verlieren könnten, wenn die Krise und der Lockdown länger andauern.