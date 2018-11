Bedingungsloses Grundeinkommen: Pro & Contra

Jeder bekommt pro Monat 1.000 Euro vom Staat. Ein Grundeinkommen, bedingungslos - egal, wie viel Einkommen oder Vermögen man hat. Handelt es sich dabei um eine Utopie oder um ein geeignetes Modell für den Sozialstaat?

In repräsentativen Umfragen sind die Meinungen geteilt: Die eine Hälfte der Befragten ist dafür, die andere dagegen. Auch die Parteien sind gespalten. In der Union und der FDP gibt es mehr Gegner, bei der Linken und den Grünen mehr Befürworter. Doch an konkrete Reformen traut sich keiner ran.

Erste Schritte: Das Berliner Start-up "Mein Grundeinkommen"

Die Idee ist nicht neu. Schon der Menschenrechtler Martin Luther King hat sich dafür eingesetzt. Heute sind Prominente wie Schauspieler Klaus Maria Brandauer oder Drogeriemarkt-Gründer Götz Werner für das Grundeinkommen.

In Berlin gibt es erste Schritte: Das gemeinnützige Start-up "Mein Grundeinkommen" will per Crowdfunding die Utopie in Wirklichkeit verwandeln. Sind 12.000 Euro im Topf, wird ein Grundeinkommen für ein Jahr verlost. Jeder kann sich bewerben. Eine der bisher 234 Gewinnerinnen ist Marlene Graßl. Die 35-jährige Münchnerin hatte gerade ihre Arbeit als Marketingexpertin gekündigt, als sie von ihrem Glück erfuhr.

"Was sich schwerwiegend geändert hat, ist meine Einstellung zur Arbeit, zur Zeit und zum Geld. Es ist nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe: Ich arbeite, dann bekomme ich was dafür. Sondern: Mein Einsatz ist die Arbeit, egal was rauskommt. Es geht nicht mehr darum, was verdiene ich, sondern was kann ich machen." Marlene Graßl, Selbständige, München

Kanada testete schon in den 1970er Jahren

Im Ausland hat man das Konzept längst getestet, wie zuletzt mit zweijähriger Laufzeit in Finnland. In den 1970er Jahren bekamen in Kanada 1.000 Menschen fünf Jahre lang ein Grundeinkommen. Das Ergebnis: Es gab weniger Krankheitsfälle, nur ein Prozent der Teilnehmer gaben ihre Arbeit auf und Schüler verbesserten sich in der Schule, weil die Eltern mehr Zeit zuhause hatten.

Ablehnung bei Gewerkschaft und Arbeitgebern

Sicherheit und weniger Existenzängste bei den unteren Einkommensschichten durch ein bedingungsloses Grundeinkommen: Eigentlich müsste das doch den Gewerkschaften gefallen, die sich dafür einsetzen, dass es gerechter zugeht in der Gesellschaft. Der DGB lehnt das Grundeinkommen jedoch strikt ab.

"Manche Unternehmer wollen sich aus der Verantwortung stehlen, weniger zahlen, nach dem Motto: Was wollt Ihr denn, Ihr habt doch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber wir brauchen eine vernünftige Alternative zum Hartz IV-System. Das ist einem so reichen Land nicht würdig, ist ein Skandal. Aber das Grundeinkommen ist keine Alternative." Matthias Jena, Vorsitzender DGB Bayern

Doch auch Arbeitgeber sind skeptisch: Die Eigenverantwortung bei der Arbeit werde nachlassen, heißt es. Vor allem aber stellt sich die Frage nach der Finanzierung. 1.000 Euro pro Monat Grundeinkommen für jeden Bürger würden rund 990 Milliarden Euro kosten. Bezahlt werden müsste das mit den 965,5 Milliarden Euro, die der Staat derzeit für Sozialleistungen ausgibt - für Rente, Arbeitslosengeld oder Kindergeld. Doch das reicht nicht. Die Steuern müssten erhöht werden, sonst, so heißt es, wäre der Sozialstaat abgeschafft. Und was wäre dann mit behinderten Menschen oder Kranken, die mehr brauchen als das Grundeinkommen?

Und ist es nicht ungerecht, wenn auch Millionäre das Grundeinkommen bekommen? In der SPD wird daher über ein solidarisches Grundeinkommen als Alternative zu Hartz 4 diskutiert. Arbeitslose erhalten demnach für einen Mindestlohn von 1.200 Euro im Monat vom Staat einen gemeinnützigen Job. Also die Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Müllbeseitigung, Einkaufsdienste für behinderte und ältere Menschen. Oder die Mitarbeit in einem Verein. Wer nicht mitmacht, bekommt weniger Sozialleistungen.

Antrieb und Mut durch finanzielles Polster

Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist aber keine Spinnerei. Marlene Graßl bereut es nicht, dass sie beim Crowdfunding von "Mein Grundeinkommen" als glückliche Gewinnerin hervorging. Sie hat seither mehr Vertrauen in sich bekommen, hat Power gegeben, sich schließlich als Mental-Trainerin und Feng-Shui-Beraterin selbstständig gemacht.

Das Grundeinkommen sorgt beim beruflichen Neustart für Sicherheit und ein finanzielles Polster. Wenn es dennoch knapp wird, jobbt Marlene Graßl zusätzlich, zum Beispiel beim Oktoberfest. Die Kritik, viele Menschen würden sich mit dem Grundeinkommen in die Hängematte legen, kann sie teilen: Für sie war es eine Motivation.

"Das, was das Grundeinkommen mit sich bringt, ist, dass dieser innere Antrieb noch mehr in Gang kommt. Dass man Dinge macht, weil man sie will." Marlene Graßl, Selbständige, München

Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen doch eine Option? Immer mehr Arbeit wird an Computer und Roboter abgetreten. Wenn die Gewinne daraus an alle gerecht verteilt werden, könnte aus der Utopie vielleicht schon bald Wirklichkeit werden.