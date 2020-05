BDI-Chef Kempf kritisiert Kaufprämie für Autos

Die Diskussionen über eine staatliche Prämie beim Kauf von Neuwagen sei nicht der richtige Ansatz, so BDI-Chef Kempf. Es sei korrekt, dass die Automobilbranche Unterstützung benötige, sagte er im Münchner Club Wirtschaftspresse, zumal auch Branchen wie Maschinenbau, Elektro- und Textilindustrie vom Erfolg der Autobauer abhängig seien. Man müsse aber über andere Wege nachdenken, um die Branche zu retten. Zumal in der Kaufprämie nach derzeitigem Stand nicht zwischen Elektroautos und Fahrzeugen mit herkömmlichen Antrieben unterschieden werde. Der Chef des Industrieverbands sagte, gerade angesichts der massiven Imageprobleme wegen des Dieselskandals müsse man neu darüber nachdenken.

Politiker setzen sich für unkomplizierte Prämiensysteme ein

In den letzten Wochen hatten sich Politiker wie Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler) oder Sachsens Ministerpräsident Kretschmer (CDU) für schnelle und unkomplizierte Prämien für Autokäufer eingesetzt. Kretschmer schlug beispielsweise vor, jeden Autokauf zu unterstützen, bei dem der Neuwagen umweltfreundlicher ist als das vorherige Modell.

Sorge um zu großen staatlichen Eingriff

Mit seiner Aussage bekräftigte Kempf seine Kritik an Rettungsmaßnahmen für einzelne Branchen. Mit den Maßnahmen der Politik, um die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen, zeigte er sich aber im Allgemeinen zufrieden. Sorgen machen ihm Pläne der Bundesregierung, Einflüsse ausländischer Firmen auf deutsche Unternehmen zu beschränken. Die bisherigen Gesetze seien ausreichend, so Kempf.