BayWa meldet Rekordergebnis und erwartet weiteren Schwung

Die BayWa ist in vielen Branchen unterwegs, die zur Zeit boomen, wie zum Beispiel im Geschäft mit regenerativen Energien. Entsprechend gut fielen die nun vorgelegten Zahlen für das erste Halbjahr aus. Der Konzernumsatz stieg binnen Jahresfrist um fast 40 Prozent auf auf 12,9 Milliarden Euro. Das Vorsteuerergebnis war mit 328,5 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie in der ersten Hälfte 2021. Der Nettogewinn hat sich fast verdreifacht, von 66,8 Millionen auf 177,6 Millionen Euro.

Gewinnbringer Sonnenenergie

Allein der Absatz von Photovoltaik-Modulen stieg im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 77 Prozent. Aber auch die Nachfrage nach Wechselrichtern war hoch. Das Unternehmen profitiert nach eigenen Angaben von den internationalen Bestrebungen, sich unabhängiger von fossilen Energien zu machen. Eine Tendenz, die durch die Energiekrise verstärkt werde, heißt es. Deshalb geht der Vorstand auch davon aus, dass die sehr gute Geschäftsentwicklung sich in diesem Segment in den nächsten Monaten fortsetzen wird.

Landwirte investieren in Maschinen

Daneben führen die höheren Getreidepreise bei den Landwirten zu einer großen Investitionsbereitschaft, wie es heißt. Das bedeutet, die Nachfrage nach Traktoren und Landmaschinen ist gewachsen. Der Bausektor der BayWa profitiert weiterhin von der hohen Baunachfrage hierzulande.

Internationales Geschäft wirkt ausgleichend

Und zu guter Letzt scheint sich offenbar auch die internationale Aufstellung des Konzerns auszuzahlen. So spürt der Münchner Mischkonzern hierzulande aufgrund der hohen Inflation eine nachlassende Nachfrage nach Obst und Gemüse. Doch aufgrund guter Geschäfte in anderen Ländern rechnet das Unternehmen zum Beispiel im Apfelgeschäft insgesamt mit einer stabilen Entwicklung. BayWa-Chef Klaus Josef Lutz geht davon aus, dass man jetzt mit viel Schwung in das zweite Halbjahr geht.