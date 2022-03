BayWa: Genügend Lebensmittel und Heizöl bis 2023

Die BayWa erwartet keine Lebensmittelengpässe in Europa, trotz des Ukraine-Krieges. Zwar seien Russland und die Ukraine bedeutende Agrarproduzenten, doch man sei nach wie vor lieferfähig, wie das Unternehmen heute bei der Präsentation der Jahresbilanz noch einmal bekräftigte.

"Bitte keine Panikkäufe, wir sind für 2022 und Anfang 2023 ausreichend versorgt." BayWa-Vorstandschef Klaus Josef Lutz

Die Versorgungssicherheit gelte auch für Düngemittel und Heizöl. Allerdings müssten sich Verbraucher und Landwirte auf anhaltend hohe oder gar weiter steigende Preise einstellen, sagte Lutz - vor allem, wenn man auch kein Gas und Rohöl aus Russland mehr einführen wolle. Der BayWay-Chef sieht im Fall eines Russland-Embargos die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft in Gefahr.

BayWa: Heizöl reicht, um sicher durch den Herbst zu kommen

Wann aber sollten Verbraucher nun am besten Heizöl kaufen? Als Händler könne es da natürlich nur eine richtige Antwort geben, sagte der zuständige Vorstand Marcus Pöllinger: "Jederzeit und so viel wie möglich." Es sei einiges an Heizöl auf Lager und auch im Tagesgeschäft würde der Mischkonzern weiter zukaufen.

"Die Versorgung ist für unsere Kunden für die nächsten Monate und sicherlich für die Heizperiode im Herbst gesichert", so Pöllinger.

BayWa-Geschäft: Ukraine und Russland keine wichtigen Märkte

Für die Geschäfte des Unternehmens selbst in diesem Jahr rechnet der Vorstand nicht mit großen Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg. Das Land und Russland seien für die BayWa keine wesentlichen Absatzmärkte, zudem laufe das Geschäft mit regenerativen Energien nach wie vor blendend.

Auch wenn diese Sparte weniger als ein Viertel des Gesamtumsatzes ausmacht, so steuert der Großhändler für Solarmodule und Entwickler von Windparks mehr als die Hälfte zum Gesamtergebnis bei. Daneben gab es auch kräftige Zuwächse in der Baubranche. Die BayWa profitiert hier vom beständigen Bauboom.

Wird 2022 ein noch besseres Jahr für die BayWa als 2021?

Somit fällt auch der Ausblick von Vorstandschefs Lutz recht zuversichtlich aus. Im abgelaufenen Jahr konnte die BayWa ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 19,8 Milliarden Euro verbuchen. Auch der Gewinn vor Zinsen und Steuern kletterte um 24 Prozent auf 266,6 Millionen Euro.

"Wir hoffen, dass 2022 vielleicht sogar noch besser wird als 2021", sagte der Vorsitzende, der in sein letztes Jahr an der Spitze der BayWa geht. Voraussichtlich Anfang April 2023 wird er das Ruder an seinen Nachfolger Marcus Pöllinger übergeben.

Lutz will dann an die Spitze des Aufsichtsrats wechseln. Er sehe dabei juristisch keine Probleme und brauche auch keine Cooling-off-Periode, fügte er hinzu. Normalerweise sollte ein Vorstand erst nach zwei Jahren Pause in den Aufsichtsrat einziehen, um die Unabhängigkeit des Kontrollgremiums zu stärken. So sieht es das Aktiengesetz vor, das allerdings auch Ausnahmen zulässt.