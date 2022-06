Start-up-Unternehmer will den Kaffee revolutionieren

Kaffeefilter mit Geschmack: Auf diesen Gedanken kam der Bayreuther Carsten Detzer im Juni 2019. Als er seine Idee dann auf einer Bühne der Hochschule München vorstellte, konnten die Experten gar nicht glauben, dass es das noch nicht gebe. Doch Detzers Idee war wirklich eine Weltneuheit. Und die Experten hatten Interesse an dem oberfränkischen Kaffee-Start-up.

Kaffeefilter mit Aroma: Ein Heureka-Moment in der Küche

In seiner Küche tüftelte Detzer, denn umsetzen musste er seinen Plan noch. Er experimentierte mit Zucker als Trägerstoff, doch alle seine Versuche schlugen fehl. "Die Filter wurden zum Teil so hart, dass man sie zerbrechen konnte", so der Erfinder. Beim Einkaufen hatte er dann eine Idee: Süßstoff. Und das funktionierte. "Das war ein Heureka-Moment in meiner Küche", erinnert sich der Oberfranke.

Patent für Aroma-Filter selbstgeschrieben

Großes chemisches Vorwissen habe er dafür nicht gebraucht, das habe er sich alles während der Entwicklung angelesen. Er lerne sehr schnell, auch das Patent für seine Aroma-Filter habe er selbst geschrieben, ohne die Hilfe eines Patentanwalts. "Wenn mich ein Thema interessiert, dann beschäftige ich mich intensiv damit, und dann kann ich das auch umsetzen", so der Start-up-Unternehmer.