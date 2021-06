Bayreuther Hell gefragt wie nie: Maisel baut weiteres Brauhaus

Die Brauerei Maisel will in Bayreuth ein weiteres Brauhaus bauen. Neben der bereits bestehenden Brauerei und der "Maisel and Friends Brauwerkstatt", wäre das jetzt geplante "Bayreuther Brauhaus" die dritte Braustätte des Unternehmens. Der Bauausschuss der Stadt hat den Plänen jetzt zugestimmt. Entscheiden muss der Stadtrat.

Hohe Nachfrage nach Bayreuther Hell

Trotz des schwächelnden deutschen Biermarktes habe sich der Absatz der Biere aus der Maisel-Produktion in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert, heißt es aus der Brauerei. Zum allgemeinen Absatzrückgang in der Branche waren zuletzt noch große Probleme wegen der Corona-Pandemie hinzu gekommen. Weil Veranstaltungen ausfielen und Gaststätten lange Zeit geschlossen waren, verzeichneten allen voran kleinere Brauereigaststätten hohe Verluste. Allerdings: Auch die Brauerei Kulmbacher und einige andere Brauereien aus der Region hatten trotz Corona-Pandemie zuletzt mehr Getränke verkauft.

Aufgrund dieser Entwicklung sei die Kapazitätsgrenze der aktuellen Braustätte in der Hindenburgstraße erreicht, heißt es aus der Brauerei Maisel. Laufende Investitionen – wie die Erweiterung der Logistikfläche und die Modernisierung der Bierabfüllung – würden demnach nicht mehr ausreichen, um der steigenden Nachfrage allen voran nach dem "Bayreuther Hell" gerecht zu werden. Aber auch das vom im Januar verstorbenen Seniorchef Oscar Maisel als Weltmarke etablierte Weißbier "Maisel's Weisse" erfreue sich ungebrochen hoher Beliebtheit. Deshalb habe sich die Brauerei für den Bau eines weiteren Brauhauses entschieden.

Maisel baut Brauhaus für 500.000 Hektoliter Bier pro Jahr

Entstehen soll eine moderne und nachhaltige Braustätte für rund eine halbe Million Hektoliter Bier pro Jahr, heißt es. Das neue Brauhaus soll einen geringen Wasser- und Energieverbrauch, sowie einen niedrigen CO2-Ausstoß haben. Auch optisch solle sich die neue Braustätte gut in das Landschaftsbild des überwiegend grünen Bayreuther Ortsteils Oberobsang einfügen. Genauere Pläne, wie das "Bayreuther Brauhaus" aussehen wird und wann es fertiggestellt werden soll, gebe es noch nicht. Allerdings wolle die Brauerei Maisel das Projekt so schnell wie möglich realisieren, heißt es. Der Druck sei groß.

"Wer nicht baut, bald auch nicht mehr braut"

Brauerei-Chef Jeff Maisel sagt, mit den Plänen zum Bau einer weiteren Braustelle handle er nach einem Leitspruch seines Großvaters, der das Familienunternehmen ebenfalls über Jahre geführt hatte. Dieser habe einst gesagt: "Ein Brauer der nicht baut, bald auch nicht mehr braut!"