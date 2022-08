Bayreuth: "Medi" nach Cyberangriff auf dem Weg zur Normalität

Anfang August wurde das Bayreuther Unternehmen "Medi" Opfer eines Cyberangriffs. Der Hersteller von Medizinprodukten konnte seitdem weder produzieren noch ausliefern. Nun gebe es aber einen ersten Erfolg zu verzeichnen, meldet das Unternehmen am Mittwoch.

Unternehmen "Medi" wieder für Bestellungen erreichbar

Man sei wieder für Bestellungen von Fachhandelskunden, wie Sanitätshäuser und Apotheken, erreichbar. Schritt für Schritt laufen nun wieder Fertigung und Logistik an, heißt es in der Mitteilung. Parallel soll der gewerbliche Bereich und die Produktion wiederaufgenommen werden. Derzeit komme es aber noch zu Lieferverzögerungen. Aktuell laufen zahlreiche Testläufe, um die Stabilität der IT-Systeme wiederherzustellen.

Vollbetrieb soll schnell wieder aufgenommen werden

"Mit wieder anlaufender Produktion, Logistik und Verwaltung nehmen Stück für Stück immer mehr Mitarbeitende die Arbeit in der Medicusstraße in Bayreuth wieder auf. Medi ist sehr dankbar für die Solidarität, den Zuspruch und den Einsatz aller Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitenden in dieser Ausnahmesituation – insbesondere die Flexibilität und der interne Zusammenhalt über alle Abteilungen hinweg ist überwältigend", heißt es aus dem Unternehmen.

Der Vollbetrieb soll so schnell wie möglich wiederaufgenommen werden, damit auch die Versorgung der Patienten sichergestellt werden könne.