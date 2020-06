Bayernwerk misst niedrigsten Stromverbrauch aller Zeiten

Das Bayernwerk, der größte Stromnetzbetreiber im Freistaat, hat an Pfingsten den niedrigsten Stromverbrauch aller Zeiten in Bayern registriert. Am Pfingstmontagnachmittag habe man eine Stromabnahme von rund 1.500 Megawatt gemessen, wie das Unternehmen am Dienstag in Regensburg mitteilte. Das sei der niedrigste jemals gemessene Verbrauch. Zum Vergleich: Am Pfingstmontag 2019 wurde doppelt so viel Energie in Bayern verbraucht.

Rekord bei Einspeisung von Sonnenstrom

Der Stromverbrauch in Bayern gehe seit Beginn der Corona-Pandemie kontinuierlich zurück, insbesondere bei Industrie und Gewerbe, hieß es weiter. Gleichzeitig steige die Einspeisung von Solarstrom kontinuierlich an. Auch hier wurde am Pfingstmontag ein neuer Rekord erzielt: An diesem Tag flossen aus dem Bayernwerk-Netz fast 4.000 Megawatt ins europäische Verbundnetz.

Das Bayernwerk betreibt nach eigenen Angaben im Freistaat ein Stromnetz mit einer Gesamtlänge von 154.000 Kilometern und ist damit für die Stromversorgung von rund sieben Millionen Menschen zuständig.