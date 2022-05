Bayernwerk: Keine Angst vor Energieengpass

Bayerns größter regionaler Netzbetreiber, das Bayernwerk in Regensburg, sieht angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine aktuell keine Versorgungsengpässe bei der Energieversorgung mit Strom oder Gas im Freistaat. Das betonte Egon Leo Westphal, der Vorstandsvorsitzende der Bayernwerk AG, am Mittwoch bei der Jahrespressekonferenz in Regensburg.

Gasspeicher werden gefüllt

Das Bayernwerk, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, betreibt in ganz Bayern Stromnetze, in Teilen Oberfrankens, der Oberpfalz und Niederbayerns auch Gasnetze. Derzeit, so Westphal, komme russisches Gas weiter in Deutschland und Bayern an, die Speicher würden sich sogar füllen.

Vorbereitungen auf Mangellage

Für den Winter bereitet sich das Unternehmen allerdings bereits auf eine "Gasmangellage" vor. Bayern bezieht 90 Prozent seiner Gasimporte aus Russland. Sollten diese aufgrund eines Lieferstopps oder eines Embargos schrumpfen, könnten vor allem in Industrie und Produktion Engpässe drohen. Privathaushalte gelten in solchen Situationen bei der zuständigen Bundesnetzagentur zunächst als besonders schützenswert. Aktuell wird auf EU-Ebene nur über ein Ölembargo diskutiert.

Schnellere Genehmigungen erwünscht

Auch die Energiewende stellt das Bayernwerk vor Herausforderungen. Bereits 2030 sollen nach Plan der Bundesregierung 80 Prozent des in Deutschland produzierten Stroms aus Erneuerbaren Energien stammen. Bayern selbst will bis 2040 klimaneutral sein. Für den dafür notwendigen Ausbau der Erneuerbaren Energien sei parallel auch ein schneller Netzausbau nötig, so das Unternehmen. Besonders auf regionaler Ebene, da Strom zum Beispiel über Photovoltaik-Anlagen zunehmend dezentral produziert werde. Dafür, so eine Forderung an die Politik, müssten die Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigt werden.