Bayernweite Zollkontrollen in der Logistikbranche

Mit Klemmbrettern stehen die Zollbeamten vor den weißen Transportern am Amazon-Verteilzentrum Oerlenbach bei Bad Kissingen. Sie befragen die Arbeiter der Subunternehmer, die für Amazon Pakete ausliefern.

Subunternehmer seien in der Vergangenheit vermehrt dabei aufgefallen, den Mindestlohn zu unterschreiten, Sozialleistungen nicht zu bezahlen oder Scheinselbständigkeit zu fördern. Das sagte eine Sprecherin der Generalzolldirektion dem Bayerischen Rundfunk. Die Behörde rechnet damit, die Ergebnisse der bundesweiten Schwerpunktkontrolle frühestens Ende nächster Woche veröffentlichen zu können.

Zollkontrollen in ganz Deutschland

An der heutigen Kontrolle sind alle sieben Hauptzollämter in Bayern beteiligt. Im Bereich der Zollbehörde Schweinfurt sind 70 Beamte in Unter- und Oberfranken im Einsatz, um rund 250 Arbeitnehmer zu überprüfen. Weitere Kontrollen finden unter anderem an der A9 bei Nürnberg und an der B8 zwischen Regensburg und Straubing statt. Außerdem sind die Zollbehörden in München, Augsburg, Rosenheim und Landshut im Einsatz. Bundesweit beteiligen sich alle 41 Hauptzollämter in ganz Deutschland an der heutigen Schwerpunktkontrolle.

Verdi kritisiert Arbeitszeiten von Paketzustellern

Gewerkschaften kritisieren seit Langem die Arbeitsbedingungen der Paketzusteller. Besonders Subunternehmer von Amazon fielen dabei auf, so David Merck, Fachbereichsleiter Logistik der Gewerkschaft Verdi in Bayern. Problematisch, so Merck, sei nicht der Monatslohn, den Fahrer verdienten.

"Das Problem ist die Arbeitszeit. Die Fahrer arbeiten nicht selten bis zur gesetzlichen Höchstarbeitszeit von 60 Stunden pro Woche – und mehr." David Merck, Verdi

Amazon äußert sich zur Anzahl der Paketzusteller nicht

Wie viele Personen in Deutschland für Amazon Pakete ausliefern, ist unklar. Amazon äußerte sich hierzu nicht. Ein Sprecher betonte jedoch auf BR-Anfrage:

"Wir arbeiten mit einer Vielzahl an Lieferpartner:innen zusammen, um Pakete zu den Kund:innen zu bringen. Diese Unternehmen sind verpflichtet, sich an die geltenden Gesetze und den Verhaltenskodex für Amazon-Lieferpartner:innen zu halten, der Schwerpunkt auf faire Löhne, Sozialleistungen, angemessene Arbeitszeiten und Vergütung legt." Amazon Deutschland

Verdi fordert Ende von Werkverträgen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert von Amazon, auf Subunternehmer zu verzichten und die Fahrer direkt anzustellen. "Wir fordern ein Ende der Werkverträge in der Logistikbranche, parallel zur Gesetzgebung in der Fleischindustrie, die Subunternehmertum verbietet", sagt Merck.

Die heutige Schwerpunktkontrolle des Zolls folgt auf ähnliche bundesweite Prüfungen, die in den vergangenen Monaten in der Bauindustrie und bei Gebäudereinigern stattfanden.