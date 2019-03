BayernTrend zur Brexit-Verschiebung: Die Bayern sind gespalten

Um welchen Zeitraum der Brexit verschoben werden soll, war nicht Teil der repräsentativen Befragung. Am Mittwoch hat die politisch angeschlagene britische Premierministerin Theresa May die EU um einen Aufschub bis 30. Juni gebeten. An diesem Donnerstag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder in Brüssel, um über den Brexit zu beraten. Die Briten hatten vor knapp drei Jahren bei einem Referendum mit knapper Mehrheit für den EU-Austritt gestimmt.

79 Prozent der Bayern vertrauen Frankreich

Unabhängig vom letztlichen Austrittsdatum dürfte nach dem Brexit die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich innerhalb der EU noch wichtiger werden. Der BR-BayernTrend zeigt: Eine deutliche Mehrheit der Bayern (79 Prozent) sieht in Frankreich dabei einen vertrauenswürdigen Partner. Lediglich AfD-Anhänger halten das Land mehrheitlich für einen Partner, dem man nicht vertrauen könne.

Für den aktuellen BR-BayernTrend befragte das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap von 14. bis 18. März 2019 insgesamt 1001 Wahlberechtigte in Bayern. Es handelt sich um eine repräsentative Zufallsauswahl, die Befragungen erfolgten telefonisch.