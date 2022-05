Bayerns Unternehmen: Düsterer Ausblick trotz guter Geschäfte

Ist die Stimmung in den Unternehmen gut, dann läuft es gemeinhin auch in der Wirtschaft rund. Sehen die Unternehmensbesitzerinnen und –besitzer aber mit Sorge in die Zukunft, dann schrecken sie vor Investitionen zurück und zögern eher damit, Personal einzustellen – was die Wirtschaft ins Stocken bringen kann.

Deshalb sind Unternehmensumfragen eine gute Möglichkeit, von der Stimmung in den Chefetagen auf die Zukunft der wirtschaftlichen Entwicklung zu schließen. Das neue Frühjahrs-Konjunkturbarometer der Industrie- und Handelskammern zeigt dabei eher nach unten. Und das obwohl es den Unternehmen aktuell recht gut geht.

Lage gut - Aussichten verhalten

Auch bei Südstärke, einem der größten Produzenten von Kartoffelstärke, laufen die Geschäfte. Bald kommen die neuen Kartoffeln in die Fabrik und werden dann zu Stärke für Bäckereien, Großküchen oder Futtermittel verarbeitet. Und trotzdem sind die Sorgen groß. So, wie derzeit in vielen Unternehmen.

Die bayerischen Industrie- und Handelskammern erwarten eine noch stärker steigende Inflation als bisher und noch dazu eine Rezession. Was genau damit gemeint ist, lässt sich gut an dem Beispiel der Stärkefabrik Südstärke erklären.

Energiepreise bereiten große Sorgen

Stefan Dick steht in der Verpack- und Lagerhalle seines Unternehmens im oberbayerischen Schrobenhausen. Hier werden Kartoffeln mit chemischen Prozessen in Stärke umgewandelt. Damit das funktioniert, benötigt die Fabrik viel Energie. Sehr viel Energie: Pro Jahr etwa so viel wie 16.000 Haushalte. Und die dazugehörige Energiequelle war bislang Erdgas.

"Wir arbeiten weiter an Energiesparmaßnahmen", erklärt Geschäftsführer Stefan Dick. "Und wir versuchen gerade, alternative Energiequellen zu erschließen, um vom Gas wegzukommen." Der Grund dafür ist nicht etwa vorrangig Umweltschutz oder eine politische Einstellung. Es ist das Geld: Im Vergleich zum Jahr 2020 zahlt Dick inzwischen doppelt so viel für seinen Energieverbrauch. "Dieses Geld müssen wir auch irgendwo hernehmen.". Und das tut er, indem er seine Waren teurer verkauft als sonst.

Endkunde zahlt zehn Prozent mehr

Wenn also der Knödelfabrikant die Produkte von Südstärke kauft, zahlt er inzwischen 30 bis 40 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Und diesen Mehrpreis gibt der Knödelfabrikant wiederum an die Endkunden ab. Dieser Mechanismus greift derzeit bei nahezu allen Produkten und Dienstleistungen, woraus sich die zehn Prozent generelle Preissteigerung, also Inflationsrate, ergeben, die der bayerische Industrie- und Handelskammertag für den Sommer prognostiziert.

Furcht vor einer Rezession

Hinzu kommt die Angst vor einer Rezession. Der Begriff beschreibt das generelle Abfallen der Wirtschaftsleistung – und zwar nicht nur unter die sonst übliche Leistung, sondern ins Negative. Um das zu verstehen, muss man sich vorstellen, dass so, wie bei Südstärke im Kleinen, alles mit allem zusammenhängt. So steht auch in der Gesamtwirtschaft jeder Vorgang mit einem anderen in Verbindung.

Denn wenn die Preise steigen und es insgesamt unsicher ist, wann die Situation sich wieder stabilisiert, dann halten sich die Unternehmerinnen und Unternehmer aus Angst vor der Zukunft zurück. Sie stellen keine neuen Leute ein, sie investieren nicht in neue Maschinen oder Geräte, die Löhne steigen nicht – kurzum: es wird weniger produziert und damit auch konsumiert.

Zahl der Krisen ist gerade "einmalig"

Wenn dann noch externe Faktoren dazukommen, sinkt die Leistung ins Negative. Dazu gehören momentan einige sehr verschiedene Probleme, wie der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Industrie- und Handwerksammern, Manfred Gößl, erklärt: "Das Zusammenwirken von Krieg in der Ukraine, Lockdown in China, Konjunkturrückgang in den USA – so eine Situation ist fast einmalig."

Aus dieser Gemengelage gebe es keinen einfachen Weg raus, meint Gößl. Deshalb hofft er darauf, dass aus der Politik bald neue Ideen kommen, um die Unternehmen zu stützen. Wichtig sei es, in einem ersten Schritt möglichst keine weiteren Preissteigerungen bei der Energie mehr zu provozieren. Vor allem dürfe es kein Gasembargo gegen Russland geben. Denn wenn die Energielieferungen ausbleiben, dann bedeutet das in einem Unternehmen wie Südstärke quasi den sofortigen Stillstand der Produktion. Und das wäre dann noch deutlich schlimmer als eine Rezession.