Bayerns Gießereimechaniker werden in Pegnitz ausgebildet

Insgesamt 24 Auszubildende sind am Montag in Pegnitz in ihre Ausbildung zum Gießereimechaniker gestartet. Alle in Bayern angesiedelten Metallbetriebe schicken ihre Gießereimechanik-Azubis ab dem zweiten Lehrjahr an die Berufsschule in den Landkreis Bayreuth, so Peter Daut, Fachbetreuer Metalltechnik. Darunter auch große, weltweit-operierende Unternehmen wie BMW, Audi und nun auch Tesla. Erstmals schickt der US-amerikanische Konzern fünf Azubis an die Schule nach Oberfranken.

Tesla-Ausbildungsleiter ging in Pegnitz zur Berufsschule

In den kommenden dreieinhalb Jahren werden sie also nicht nur im Werk in Brandenburg ausgebildet, sondern auch zum Blockunterricht nach Pegnitz kommen. Untergebracht sind die Azubis im Internat der Berufsschule. Für Tesla ist die Kooperation mit Pegnitz ein Novum, wenn auch kein Zufall. Denn: Der Ausbildungsleiter des Autoherstellers hat selbst an der Pegnitzer Berufsschule gelernt und sei von den Gegebenheiten vor Ort überzeugt, hieß es bei einem Pressetermin vor Ort. Die Schule verfügt über eine eigene Gießerei.

Berufsschule Pegnitz bildet Azubis aus ganz Deutschland aus

In der Ausbildung zum Glocken- und Kunstgießer hat Pegnitz sogar bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal, so Daut weiter. Denn die Berufsschule Pegnitz ist die einzige in Deutschland, die sich auf diese Ausbildung spezialisiert hat. Aber auch Berufsschulen für Gießereimechaniker sind rar. Die nächstmögliche Schule für die fünf Azubis aus Brandenburg wäre im thüringischen Gera gewesen. Daher war auch Bayreuths Landrat Florian Wiedemann (FW) zunächst von der Anfrage an das Schulamt, ob die Azubis aus Brandenburg in Pegnitz zur Berufsschule gehen könnten, überrascht.

Ausnahmegenehmigung für fünf Azubis

Normalerweise sucht die zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK) die Schule aus – nicht das Unternehmen. Eine Ausnahmegenehmigung machte die Kooperation mit Pegnitz möglich, so Wiedemann. "Das zeigt, dass die Berufsschule Pegnitz für Qualität und Ausbildung steht – auch über die Grenzen des Freistaates hinaus", so der Landrat.