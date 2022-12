Bayerns Flughäfen erwarten Weihnachts-Welle

Für den Nürnberger Flughafen ist schon heute der Höhepunkt der Weihnachts-Reisewelle. Die Betreiber erwarten alleine am Tag vor Heiligabend rund 10.000 Passagiere, die vor allem zu sogenannten Sonnenzielen starten wollen, also zum Beispiel Mallorca, Antalya oder Hurghada. Offenbar planen aber viele Reisende auch einen Städtetrip rund um die Feiertage, etwa nach London. Oder sie fliegen von Nürnberg aus nach Frankfurt, Paris oder Istanbul, um dort in eine Langstreckenmaschine in die Sonne umzusteigen.

Bayerns Flughäfen gut vorbereitet auf Weihnachten

Am Albrecht Dürer-Airport heißt es, man sei gut vorbereitet. In den vergangenen Monaten seien hunderte von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingestellt worden, nachdem es ja im Sommer an den deutschen Flughäfen massive Personalprobleme gegeben hatte.

An Bayerns größtem Flughafen in München sieht man sich ebenfalls gut gerüstet. Dort rechnet man für die Weihnachtsferien insgesamt mit 1,3 Millionen Fluggästen. Beliebtestes Reiseland ab München ist – gemessen an der Zahl der Flüge - Spanien, gefolgt von Italien. Mehrere hundert Flüge gehen außerdem in Richtung Nordamerika, und auch der Flugbetrieb nach Südostasien nimmt mit zahlreichen Verbindungen nach Bangkok und Singapur wieder Fahrt auf.