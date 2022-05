Bayerns Erdgasspeicher sind weniger als ein Drittel gefüllt

Die fünf bayerischen Erdgasspeicher sind derzeit nicht einmal zu einem Drittel gefüllt. Durchschnittlich wiesen die Speicher in Bierwang, Breitbrunn, Inzenham-West, Schmidhausen und Wolfersberg einen Füllstand von 31,8 Prozent auf, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Der bundesweite Speicherfüllstand liege mit durchschnittlich 42,8 Prozent höher.

Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger verwies bei einer gemeinsam Besichtigung des Speichers in Bierwang mit Ministerpräsident Markus Söder auf die große Bedeutung für die Wirtschaft und die privaten Haushalte. Söder sagte, alle Speicher müssten jetzt aufgefüllt werden, um eine dauerhafte Energieversorgung zu gewährleisten. Man wolle von russischem Gas unabhängig werden. Das gehe aber nur mit Übergangslösungen.

Söder für Pipelines aus Italien

Der Ministerpräsident plädierte für eine Nutzung aller Energieformen ohne Diskriminierung: Dazu gehöre auch kurzfristig das Weiterlaufen der Kernkraft, der Ausbau der Wasser- und der Windkraft. Zudem brauche der Süden eigene Pipelines aus Italien, meint Söder.

Vom Bund verlangte Energieminister Aiwanger sicherzustellen, dass die Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes erfüllt werden und die Füllstände bis zum 1. November 2022 auf 90 Prozent anwachsen. Nur bei vollen Speichern komme man angesichts der Ukrainekrise und der Folgen für die Energiesicherheit gut und sicher durch den nächsten Winter. Aiwanger forderte außerdem eine deutsch-österreichische Lösung, um den für Bayern wichtigen österreichischen Speicher Haidach unweit von Salzburg zu füllen.

Bierwang, einer von fünf Gasspeichern Bayerns

Neben Bierwang im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn gibt es drei weitere Gasspeicher im Landkreis Rosenheim sowie einen im Landkreis Ebersberg. Bierwang in Unterreit ist ein Porenspeicher. Hierbei wird das Gas unter hohem Druck in ein unterirdisches Speichergestein gepresst. Das poröse Gestein nimmt Gase und Flüssigkeiten wie ein Schwamm auf. Der Speicher Bierwang war 1975 in Betrieb genommen worden und gehört mit mehr als 0,8 Milliarden Kubikmeter Speichervolumen zu den großen Porenspeichern in Europa.