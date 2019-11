Bayerns Einzelhandel erwartet gutes Weihnachtsgeschäft

Geschmückte Schaufenster, Christkindlesmarkt, Lichterketten in Fußgängerzonen und attraktive Angebote - der Weihnachtseinkauf soll in bayerischen Innenstädten zum Erlebnis werden. Den Kunden scheint das Angebot offenbar zu gefallen. Der Handelsverband Bayern hat in ganz Bayern Verbraucher nach ihrem Kaufverhalten im Weihnachtsgeschäft befragt. Das Ergebnis der Umfrage: das Christkind wird den Einzelhändlern in diesem Jahr ordentlich die Kassen füllen.

Gute Aussichten für Einzelhändler

Die bayerischen Einzelhändler freuen sich auf die kommenden Wochen. Sie gehen davon aus, im diesjährigen Weihnachtsgeschäft erstmals mehr als 14 Milliarden Euro Umsatz zu machen. Das wäre ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Menschen im Freistaat sind weiterhin in Kauflaune.

"Die Lage in Bayern ist gut, der Arbeitsmarkt ist stabil und die Stimmung der Verbraucher ist immer noch sehr gut." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Deutschlandweit prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE) die Überschreitung der 100 Milliarden-Umsatzmarke. Die beiden Monate November und Dezember deklariert der HDE dabei zum klassischen Weihnachtsgeschäft. Der gesamte Einzelhandelsumsatz summierte sich im Jahr 2018 auf rund 526,8 Mrd. Euro.

Kunden geben rund 500 Euro aus

Gut 500 Euro wird jeder Bürger in Bayern seinen Angaben zufolge für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Ein paar Euro mehr als im vergangenen Jahr – und rund 30 Euro mehr als im Bundesschnitt. Allerdings rechnen nicht alle Händler gleichermaßen damit, vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren. Gerade die Betreiber von kleinen Läden zeigen sich in der Umfrage des bayerischen Handelsverbands eher skeptisch.

"Die Kleinen merken schon die Auswirkungen des zunehmenden Onlinehandels. Die können sich nicht so gut aufstellen. Das kostet alles Geld, um im Internet präsent zu sein. Und da fehlt ihnen der Umsatz, der gerade in der Weihnachtszeit so wichtig ist. " Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Laut einer Erhebung des Handelsverbands Deutschland wird der größte Umsatz bei Gutscheinen bzw. Geldgeschenken, Elektroartikel und Spielwaren generiert. Spielwarengeschäfte erwirtschaften zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit rund ein Viertel ihres Jahresumsatzes.

Weihnachtsgeschäft wichtig für den Handel

Im November und Dezember machen die bayerischen Einzelhändler im Schnitt 20 Prozent ihres ganzen Jahresumsatzes. Bei Schmuck- und Spielzeugläden ist der Anteil sogar noch deutlich höher. Laut einer aktuellen IHK-Erhebung lassen sich 47 Prozent der Kunden online zu Geschenken inspirieren. Das Suchvolumen im Internet sei im Vergleich zum Rest des Jahres um 19 Prozent höher. So gibt die IHK München und Oberbayern auf ihrer Website Tipps, damit das Weihnachtsgeschäft ein Erfolg wird.