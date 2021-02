Bayerns Brauerbund warnt vor Pleitewelle

Kein Oktoberfest in München, kein Gäubodenvolksfest in Straubing: Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Denn neben tausenden abgesagten Bierfesten in Bayern treffen die Corona-bedingten Schließungen der Gastronomie die Brauereien am schwersten.

Vor allem die vielen kleineren Bierhersteller, die nicht im Einzelhandel präsent sind, brauchen offene Gaststätten, Kneipen und Volksfeste zum Überleben.

Georg Schneider, der Präsident des Bayerischen Brauerbundes, warnt deswegen: "Wenn kein Umsatz da ist und die Kosten schon, hat man einfach ein unternehmerisches Problem", warnt Schneider vor einer aussichtslosen Situation.

Brauereien als Kollateralschaden der Gastronomie

Laut Brauerbund werden etwa 30 Prozent des bayerischen Bieres in der Gastronomie abgesetzt. Weil dort die Türen seit Monaten geschlossen sind und kein Bier abgenommen wird, fürchtet der Verband eine Pleitewelle in der Bier-Branche. Denn auch im Ausland sei der Umsatz zurückgegangen.

2020 flossen vom Gerstensaft zehn Prozent weniger ins Ausland als noch im Vorjahr. Die Vereinigung der Bierbrauer befürchtet neben den finanziellen Verlusten auch einen Imageschaden für den Freistaat. "Mit dem Verlust der Bierkultur", warnt Verbandschef Schneider, verliere "Bayern auch ein Stück seiner touristischen Bedeutung."

Brauerbund mit klaren Forderungen an die Politik

Helfen könne erst mal die Rückkehr zu einem alten Steuermodell. Die Spreizung der Biersteuer bittet große Bierhäuser, die momentan weniger leiden, mehr zur Kasse. Die kleineren Brauereien sollen dagegen weniger bezahlen. Die Europäische Union lasse diesen Spielraum zu. Die Mitgliedsstaaten können auf Bier, das von kleinen unabhängigen Brauereien gebraut werde, ermäßigte, nach Jahresausstoß gestaffelte Steuersätze anwenden, sofern die hiervon begünstigten Brauereien nicht mehr als 200.000 Hektoliter Bier herstellen.

Neben einer steuerlichen Entlastung fordert der Brauerbund auch eine nachhaltige Rettung von Gastronomiebetrieben. Dann könne man dort wieder mehr Bier verkaufen.