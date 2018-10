Bayerns Auszubildende haben Probleme mit Überstunden

Dreiviertel der Lehrlinge in Bayern sind zufrieden oder gar sehr zufrieden mit ihrer Ausbildung. Doch mit diesem Ergebnis der Befragung ist der DGB in Bayern nicht zufrieden. Denn einmal hängt es sehr von der Branche ab, ob sich die Jugendlichen wohl fühlen.

Kritik an Arbeitszeiten

Der Einzelhandel und das Hotelgewerbe schneiden in der Umfrage da nicht gut ab. Zum anderen gibt es für die DGB Vize Verena Di Pasquale durchaus Punkte, die sich aus Gewerkschaftssicht ändern sollten. Mehr als im Bundesdurchschnitt müssen Azubis in Bayern ausbildungsfremde Tätigkeiten ausüben. Das berüchtigte Kaffeekochen zum Beispiel. Und auch in puncto Arbeitszeit kommen bayerische Ausbildungsbetriebe schlechter weg. 44 Prozent der Befragten in Bayern müssen regelmäßig Überstunden machen.

Ein Ausbildungsverhältnis ist kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Lernverhältnis. Und da ist ganz klar für uns, dass es im Grunde genommen keine Überstunden geben darf Verena di Pasquale, DGB Bayern

Und auch Schichtarbeit für Auszubildende lehnt der DGB Bayern ab.