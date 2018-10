BayernLB will Regionalstrategie ausbauen

Acht Dax-Konzerne stammen aus Bayern, dazu etliche Weltmarktführer aus dem MDAX sowie jede Menge national und international erfolgreiche Mittelständler.

Keine Kampfkonditionen

Das sind die Pfunde, mit denen BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler wuchern kann und will – gerade in den Zeiten, in denen sich die Banken beim Firmenkundengeschäft einen heftigen Konkurrenz- und Preiskampf liefern:

"Unser großer Vorteil ist: Wir müssen hier nicht neu in einen Markt eindringen, sondern wir haben eine etablierte Kundenstruktur, mit denen wir seit vielen Jahren – wir haben eine durchschnittliche Kundenbindung von 17/18 Jahren – zusammenarbeiten. Und deswegen nicht Markteintrittskonditionen bieten müssen, sondern vertrauensvoll jahrelang mit unseren Kunden zusammenarbeiten." Johannes-Jörg Riegler, Vorstandsvorsitzender BayernLB

Asien im Fokus

Das weltweite Netz der BayernLB ist nach der Finanzkrise deutlich geschrumpft. An wichtigen Plätzen wie New York und London ist man noch vertreten. Asien soll in Zukunft ausgebaut werden. Schließlich müsse man, so Riegler, die international erfolgreichen Unternehmen auch ins Ausland begleiten können.