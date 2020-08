BayernLB will insgesamt 800 Stellen streichen

Die Corona-Krise geht an der Bayerischen Landesbank nicht spurlos vorüber. Um möglichen Kreditausfällen vorzubeugen, hat sie ihre Risikovorsorge auf 75 Millionen Euro erhöht. Konkrete Fälle gebe es bislang aber nicht, betont BayernLB-Chef Stephan Winkelmeier bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Unter dem Strich hat sich der Nettogewinn auf 100 Millionen gedrittelt. Verursacht durch gestiegen Zahlungen für die EU-Bankenabgabe und die Einlagensicherung. Das Firmenkundengeschäft "Corporates und Markets" ist wegen einer höheren Risikovorsorge ins Minus gerutscht.

Weiterer Stellenabbau angekündigt

Zusätzlich zu den bereits 2019 angekündigten 400 Stellenstreichungen sollen weitere Kürzungen kommen - in vergleichbarer Größenordnung, wie die Bank heute mitteilte. Das wären dann insgesamt rund 800 Stellen. Dies betrifft die Kernbank der BayernLB mit ihren rund 3.400 Beschäftigten. Die größten beiden Standorte des Geldinstituts sind in München und Nürnberg. Der Abbau hat nichts mit der Corona-Krise zu tun. Ende vergangenen Jahr wurde beschlossen, in der Kernbank Aktivitäten abzubauen und zwar speziell im Handelsgeschäft. Die BayernLB wolle sich künftig fokussieren auf bestimmte Branchen. Der Abbau werde sozialverträglich erfolgen, betriebsbedingte Kündigungen habe man bis Herbst 2022 ausgeschlossen, so der Vorstand.

Auch Onlinebank DKB verdient weniger

Der größte Gewinnbringer, die Direktanlagebank DKB soll konsequent zu einer digitalen Kundenbank ausgebaut werden – und das kostet zunächst Geld. Deshalb sank auch der Gewinn der DKB Bank. Aber immerhin ist die Zahl der Kunden gestiegen. Ende Juni waren es 3,5 Millionen, 300.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit gehört die DKB zu den größten deutschen Direktbanken. Unter dem Strich sieht Bankchef Winkelmeier sein Haus gerüstet für mögliche negative Folgen der Corona-Krise. Im Rahmen der staatlichen Sonderprogramme hat die BayernLB gemeinsam mit den Sparkassen rund 6.000 Förderanträge mit einem Volumen von 2 Milliarden Euro bearbeitet. Angesichts der unsicheren Gesamtsituation gibt die Landesbank keine Jahresprognose ab.