BayernLB verdreifacht Vorsteuerergebnis

Die BayernLB hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr auf 485 Millionen Euro verdreifacht und ihre Jahresprognose wie erwartet angehoben. Danach könnte das Ergebnis vor Steuern in diesem Jahr zwischen 500 und 700 Millionen Euro liegen. Bislang sollten 200 bis 400 Millionen Euro erreicht werden. Die BayernLB bleibt aber vorsichtig und verweist darauf, dass die eigene Prognose aufgrund der Corona-Pandemie einer "erhöhten Unsicherheit" unterliege.

Tochter DKB wächst weiter

Operativ lief es für die Landesbank in allen Sektoren gut; aber die häufig kritisierte Abhängigkeit von der Direktbank DKB ist eher noch größer geworden. Die DKB in Berlin hat jetzt 4,8 Millionen Kunden. Sie bleibt die Nummer zwei der deutschen Direktbanken, hinter der ING, und sie soll weiterwachsen. Investiert hat der Münchener Mutterkonzern in den Vertrieb, in neues Personal und in die IT der DKB (Deutsche Kreditbank).

DKB wird nicht verkauft

Bislang war die DKB Mitglied im Entschädigungsfonds der öffentlichen Banken, doch der hat einige Mitglieder verloren und wird nun aufgelöst. Ab Oktober gehört die DKB deshalb zum Entschädigungsfonds der deutschen Privatbanken. Darüber wurde seit längerem spekuliert - inklusive des Szenarios, die BayernLB könne ihre erfolgreiche Direktbank deshalb umso leichter abspalten und an ein privates Institut verkaufen. Dies erscheint aber ziemlich abwegig, denn im ersten Halbjahr erwirtschaftete sie mehr als die Hälfte des gesamten Vorsteuergewinns.

"Die DKB bleibt integraler Bestandteil der BayernLB." Markus Wiegelmann, Finanzvorstand BayernLB

Die BayernLB muss die Kapitaldecke ihrer Berliner Tochter jetzt allerdings für den Wechsel in den Entschädigungsfonds der Privatbanken neu aufpolstern, auf ein "marktübliches" Niveau.

DKB erhält Kapitalzufuhr

Die Kapitalzufuhr werde "signifikant" ausfallen, so wird betont; über die genaue Höhe herrscht noch Stillschweigen, weil der Abstimmungsprozess in den Gremien noch nicht abgeschlossen sei.

Die Kunden der DKB können sich damit künftig nicht mehr auf die "Patronatserklärung" berufen, die die BayernLB bislang für ihre Tochter abgegeben hatte. Dies sei allerdings kein Nachteil, versichert Finanzvorstand Wiegelmann.

Alternativ hätte die DKB auch dem Sicherungssystem der Sparkassen beitreten können, zu dem die BayernLB gehört. Dies sei geprüft worden. Die Lösung über den Einlagensicherungsfonds der Privatbanken sei für die BayernLB "wirtschaftlich günstiger", betont Markus Wiegelmann.

Wachstumsfelder: DKB, Immobilien, Zukunftsbranchen

Der gesamte Vorstand der Landesbank nahm die Halbjahresbilanz zum Anlass, um die strategischen Ziele zu bekräftigen: Die DKB soll weiter vor allem mit Privatkunden wachsen. Das Immobiliengeschäft soll ausgebaut werden. Bei den Finanzierungen für Unternehmenskunden stehen Zukunftsbranchen im Fokus, wie Energie, Technologie, Mobilität, Maschinen- und Anlagenbau, Bau und Grundstoffe. Gearbeitet wird dabei anders als früher bankintern in Teams, die aus Spezialisten bestehen.

Trotz hoher Investitionen in die IT-Banksteuerung und in die DKB ging der Verwaltungsaufwand sogar leicht zurück. Die BayernLB ist schlanker geworden und rentabler.

Risikovorsorge teilweise aufgelöst

Notleidende Kredite spielen keine größere Rolle. Die Landesbank profitierte davon, dass sie mehr Risikovorsorge auflösen konnte als sie neu bilden musste. Das heißt: Die vor einem Jahr wegen der Coronakrise zurückgestellten Millionenbeträge wurden zum Teil wieder aufgelöst. Ähnliches berichtet auch die Konkurrentin LBBW aus Stuttgart.

Der Zinsüberschuss knackte erstmals seit langem wieder die Milliarden-Marke, genau wie bei der LBBW.