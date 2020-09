Bayern will Wasserstofftankstellen stärker fördern

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat am Mittwoch (30.09.20) ein Förderprogramm für den Bau von Wasserstofftankstellen in Bayern gestartet - und zwar an einer bereits bestehenden Wasserstofftankstelle in Nürnberg. Ein symbolischer Akt also, der Wasserstoff in Zukunft voranbringen soll.

Vor allem Lkw und Nutzfahrzeuge sollen profitieren

Hubert Aiwanger sagte dem Bayerischen Rundfunk: "Wir wollen bis zu 100 Lkw-Tankstellen in den nächsten drei Jahren bauen." Mit den Fördermitteln von 50 Millionen Euro würde nicht nur die Tankstelleninfrastruktur unterstützt, es würde auch der Umbau von Lkw und Nutzfahrzeugen sowie die Herstellung von Wasserstoff gefördert werden, so Aiwanger.

Von den bayerischen Automobil- und Lkw-Herstellern fordert Aiwanger, dass sie in Zukunft auch die Märkte weltweit mit Wasserstofffahrzeugen bedienen: "Die Kundschaft wäre da", glaubt der Wirtschaftsminister. Das Wasserstofftankstellen-Förderprogramm des Freistaats startet offiziell am 1. Oktober 2020 und soll sowohl öffentliche als auch nicht-öffentliche Tankstellen für Busse, Nutzfahrzeuge und Lkw fördern.