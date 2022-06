Bayern will heimische Chipindustrie stärken

Es ist ein langer und schwieriger Weg: Bayern will unabhängiger vom internationalen Markt für Computerchips werden. In einem ersten Schritt wurde deshalb im vergangenen Herbst die "Bavarian Chips Alliance" ins Leben gerufen. Hier arbeiten Industrie, Forschung und Politik gemeinsam an einer Stärkung des heimischen Standorts.

Bayern sei schon jetzt besonders weit im sogenannten Chipdesign, so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger auf dem Bayerischen Halbleiter-Kongress in München. Vor allem diesen Bereich, in dem die Funktionen von Halbleitern definiert werden, stärke man jetzt weiter. Bayern könnte sich so zu einem europäischen Zentrum für Chipdesign entwickeln.

Designzentrum für Halbleiter geplant

Konkret soll in Bayern ein eigenes Designzentrum unter der Leitung von Fraunhofer entstehen. Im Chip Design stecke das meiste Know How und ein erheblicher Teil der Wertschöpfung, so Aiwanger. Damit habe Bayern das Potential ein führendes Land in der weltweiten Halbleiterindustrie zu werden. Auch Dank der bereits vorhandenen, guten Kombination aus starker Industrie und Spitzenforschung.

Kritik an zu langsamer Förderpolitik

Der Bereich Mikroelektronik und Chipproduktion gehört zu den wichtigen, europäischen Projekten. Nach Einschätzung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums werden entsprechende Förderungen in Brüssel aber viel zu langsam abgewickelt. Anträge aus Bayern und Deutschland würden vor allem aufgrund von Personalmangel nicht schnell bearbeitet. Hubert Aiwanger: "Bei uns brennt die Hütte und in Brüssel hat man zu wenig Personal, um die Zettel auszufüllen." Europa müsse bei den Förderungen mehr aufs Tempo achten, so der bayerische Wirtschaftsminister.