Bayern will den Meisterbrief zurück

Durch die Reform der Handwerksordnung, die Bundestag und Bundesrat Ende 2003 verabschiedeten, fiel der Meisterzwang in 53 von 94 Berufen. Betroffen waren und sind einfache, leicht erlernbare Tätigkeiten wie Gebäudereiniger, aber auch für anspruchsvolle Berufe wie Uhrmacher oder Fliesenleger besteht keine Meisterpflicht mehr. In der Folge wagten viele Handwerker den Sprung in die Selbständigkeit.

Umstrittener Gründerboom und Ich-AGs waren kontraproduktiv

Doch der Gründerboom, bei dem es sich oft um Ein-Mann-Betriebe handelte, stieß von Anfang an auch auf Skepsis und Kritik. Vor allem wurde befürchtet, dass ohne Meisterpflicht die Qualität des Handwerks nachlassen könnte. Und dass Ausbildungsplätze wegfallen.

Qualitätssicherung und Verbraucherschutz sollen gestärkt werden

Beides sind auch die Argumente von Bayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer, der nun in ausgewählten Handwerken den Meisterbrief wieder einführen will. Zum einen geht es ihm um die Qualität der handwerklichen Leistung. Hier soll der Meisterbrief künftig besser den Verbraucherschutz gewährleisten.

Neuer Impuls für Ausbildungswirtschaft durch Meisterbrief erhofft

Zum anderen stärke der Meisterbrief die Ausbildungssituation insgesamt. Denn die Ausbildungszahlen seien in den zulassungsfreien Handwerken rückläufig. Der Meisterbrief könne hier einen entscheidender Anreiz bieten, ein Handwerk zu erlernen.