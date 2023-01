Bayern in der chinesischen Subventionsfalle?

Die Volksrepublik China stützt ihre strategisch wichtigen Branchen bis zu viermal so stark wie westliche Länder das tun, etwa durch vergünstigte Kredite und Steuererleichterungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Prognos-Studie im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft vbw. Was das für bayerische Unternehmer bedeutet, wurde am Donnerstag bei einer Konferenz der vbw deutlich.

Stahlproduzent China verdirbt Preise

Welch ein Dilemma: Einerseits verkauft Tanja Jursa als Chefin des Stahlwerks Annahütte Max Aicher in Ainring Spezialstahl an die chinesische Autoindustrie. Andererseits verdirbt China als weltgrößter Stahlproduzent ihr die Preise: "In China wird eine Milliarde Tonnen Rohstahl produziert im Jahr. Interessant dabei ist, dass ein Drittel dieser Menge im Staatsbesitz ist. Wenn der Stahl in China keinen Absatz findet, entstehen Überkapazitäten. Die werden zu Dumpingpreisen in den Export gegeben", sagt Jursa dem BR. Selbst Strafzölle der EU hätten die Chinesen bislang nicht daran gehindert, so Jursa.

Bayern verliert durch chinesische Subventionen

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, sieht in den kommenden Monaten deshalb eine schärfere Zollpolitik der EU gegenüber China kommen: "Das könnte sich hochschaukeln. Aber in der Stärke, die Europa besitzt, wird es eher eine Verhandlungsstrategie zur Folge haben", betont er.

Was für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft auch nötig ist: Laut ihrer Studie verliert Deutschland durch chinesische Subventionen massiv. Allein bei Medizingeräten betrage der Wertschöpfungsverlust sechs Milliarden Euro.