Faktenfuchs: Nein, Bayern hat nicht die meiste Zuwanderung

Die Behauptung :

Markus Söder, CSU: "Obwohl wir die meiste Zuwanderung haben nach Bayern, haben wir die niedrigste Kriminalitäts- und die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland."

Richtig oder falsch?

Teilweise falsch, teilweise richtig. Mit der Behauptung, Bayern habe die meiste Zuwanderung, liegt Söder falsch. Die Aussagen zu Kriminalität und Arbeitslosigkeit stimmen.

Alle aktuellen #Faktenfuchs-Artikel finden Sie hier.

Die Fakten :

Die meiste Zuwanderung nach Deutschland gab es 2022 nicht nach Bayern, sondern nach Nordrhein-Westfalen, mit rund 530.000 Zuwanderern. Der Freistaat folgt auf Platz zwei, mit rund 444.000 Zuwanderern – anders als von Söder behauptet. Das geht aus den im Juni 2023 veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf die Zuwanderung von Deutschen sowie von Ausländern in die Bundesländer.

Bayern liegt bei Zuwanderung auf Platz 2 hinter NRW

Bei der Zuwanderung von Ausländern liegt Bayern ebenfalls auf Platz zwei hinter NRW (NRW: 489.361; Bayern: 420.180). Auch bei der Zahl der diesjährigen Asylanträge (Erstanträge, von Januar bis August 2023) liegt Bayern hinter NRW auf Platz zwei (NRW: 43.432; Bayern: 31.191), wie auch schon 2022.

Bayern hat niedrigste Kriminalitätsrate

Dass Bayern die niedrigste Kriminalitätsrate hat, stimmt hingegen. Gemessen an der Einwohnerzahl begingen im bundesweiten Vergleich zwischen 2019 und 2022 die in Bayern lebenden Menschen am wenigsten Straftaten. Im vergangenen Jahr kamen 4.698 Straftaten auf 100.000 Einwohner, der deutsche Durchschnitt lag bei 6.762.

Bayern hat niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland

Mit der Behauptung, Bayern habe die niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland, hat Markus Söder ebenfalls recht. Laut Bundesagentur für Arbeit hat Bayern mit 3,5 Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote (Stand: August 2023). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 5,8 Prozent.