Bayerischer Arbeitsmarkt auf Erholungskurs

Nachdem in Bayern die Zahl der Arbeitslosen im August leicht angestiegen ist, ging sie im September wieder um rund 12.000 zurück: Laut Bundesagentur für Arbeit sind derzeit 241.254 Menschen im Freistaat ohne Job. Die Arbeitslosenquote verringerte sich innerhalb eines Monats um 0,1 Prozentpunkte auf aktuell 3,2 Prozent.

Bessere Zahlen als vor einem Jahr

Sowohl Arbeitslosenzahl als auch –quote sind besser als im September 2020: Vor einem Jahr – mitten in der Corona-Pandemie – betrug die Arbeitslosenquote noch 3,9 Prozent. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, spricht deshalb von einer Erholung nach der Corona-Krise.

"Der Arbeitsmarkt im Freistaat nimmt an Dynamik zu und entwickelt sich weiter sehr positiv", sagt Holtzwart. Auf Vorkrisenniveau sei man aber noch nicht. Im September 2019, also noch vor der Corona-Pandemie, lag die Arbeitslosenquote im Freistaat bei 2,8 Prozent.

Vor allem junge Menschen wieder in Arbeit und Ausbildung

Der September ist üblicherweise ein guter Monat am Arbeitsmarkt: Viele Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse beginnen nach den Sommerferien, bis zur Winterpause in den Außenberufen dauert es noch einige Monate. Bei den 15- bis 25-Jährigen ging die Zahl der Arbeitslosen im September um mehr als 4.400 zurück.

Fachkräfte gesucht: Unternehmen melden mehr offene Stellen

In den vergangenen Wochen haben bayerische Unternehmen und Betriebe wieder mehr offene Stellen gemeldet – insgesamt 136.421. Laut Arbeitsagenturen sind es so viele wie zuletzt im Dezember 1999.

Mitarbeiter werden in unterschiedlichen Branchen gesucht, von der Landwirtschaft bis hin zur High-Tech-Industrie. Allerdings sind hauptsächlich Fachkräfte gefragt. Über 70 Prozent der bei den Arbeitsagenturen als offen gemeldeten Stellen ist für Mitarbeitende mit einer bestimmten Ausbildung ausgeschrieben.

Sorge um Langzeitarbeitslosigkeit

Auch bei den Menschen, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind, sinken in Bayern die Zahlen - allerdings sehr langsam. Deshalb appelliert Holtzwart an die Unternehmen, auch Menschen einzustellen, die vielleicht nicht hundertprozentig auf eine Stelle passen. Die Bundesagentur für Arbeit biete in diesem Fall viele Unterstützungsmöglichkeiten an.