Bayern arbeiten länger und verdienen wieder mehr

Arbeitnehmer in Bayern haben im vierten Quartal 2021 deutlich mehr verdient, aber auch mehr gearbeitet. Das geht aus den Zahlen des Landesamts für Statistik mit Sitz in Fürth hervor. Demnach lag im Schnitt der Bruttomonatsverdienst eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers ohne Sonderzahlungen bei 4.370 Euro. Das sind 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wegfallende Kurzarbeit als Grund für Verdienststeigerungen

Die durchschnittliche bezahlte Arbeitszeit pro Woche betrug 38,9 Stunden, ein Plus von 2,3 Prozent. Dabei sei der größte Anstieg in der Arbeitszeit im Spiel-, Wett- und Lotteriewesen mit 53,0 Prozent feststellbar.

In den Anstiegen macht sich auch der Wegfall von Kurzarbeit bemerkbar. Kurzarbeitergeld wird in der Statistik nämlich nicht als Verdienst berücksichtigt. So stieg die Arbeitszeit in einzelnen Branchen wie der Luftfahrt oder der Beherbergung um mehr als 40 Prozent, der Bruttoverdienst sogar um mehr als 50 Prozent. Auch Gastronomie, Reisebüros oder der Glücksspielbereich verzeichneten sehr starke Anstiege.

Große Verdienstunterschiede je nach Branche

Je nach Branche sind die Durchschnittsverdienste in Bayern sehr unterschiedlich. Laut Landesamt reicht die Spanne von 2.568 Euro im Gastgewerbe bis 5.986 Euro im Bereich Information und Kommunikation. Finanzdienstleister und Versicherungen liegen demnach im Schnitt bei 5.944 Euro brutto. Im Verarbeitenden Gewerbe kommen Vollzeitbeschäftigte im vierten Quartal 2021 auf 4.526 Euro im Schnitt und damit auf einen überdurchschnittlichen Bruttomonatsverdienst. Im dazugehörigen Wirtschaftszweig "Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen" verdienen Vollzeitbeschäftigte durchschnittlich 5.244 Euro brutto pro Monat. Alle Bereich haben laut Statistiker im Vergleich zum selben Zeitraum 2020 Verdienststeigerungen zu verzeichnen.

Wegfallende Corona-Maßnahmen machen sich bemerkbar

Dabei steigern sich die Verdienste im Dienstleistungsbereich mit 4,2 Prozent mehr als im Produzierenden Gewerbe mit 3,4 Prozent. Einen besonders starken Anstieg der Verdienste registrierten die Experten in den Wirtschaftszweigen "Beherbergung" (+50,7 Prozent), "Gastronomie" (+35,7 Prozent) sowie "Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistung (+27,5 Prozent) sowie im "Spiel-, Wett- und Lotteriewesen" (+40,6 Prozent). Besonders hoch fällt der Zuwachs in der Luftfahrt mit 56,7 Prozent aus. Allerdings hatte die Luftfahrtbranche im Jahr 2020 unter allen Wirtschaftszweigen die stärksten Verdiensteinbußen aufgrund coronabedingter Kurzarbeit zu verzeichnen.

Hohe Inflation nagt an Verdienstzuwächsen

Mit der Inflation können die Verdienste allerdings selbst dann nicht mithalten, wenn man nicht berücksichtigt, dass für sie auch mehr gearbeitet wurde. Für die drei Monate des vierten Quartals hat das Landesamt Preissteigerungen von 4,6 Prozent, 5,3 Prozent und 5,4 Prozent im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahresmonaten gemeldet.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa