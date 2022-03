Bayern: Große Abhängigkeit von Öl- und Gasheizungen

Nur ein Viertel der Haushalte in Bayern besitzt moderne, umweltfreundliche Alternativen mit Wärmepumpe, Biomasse oder Fernwärmeheizungen. Auch wegen der stark gestiegenen Öl- und Gaspreise oder weil Russland seine Gaslieferungen in die EU abbrechen könnte, wollen viele Eigentümer und Mieter aktuell gerne weg vom Gas.

Doch wer kurzfristig vom Gas auf eine andere Heizung umsteigen will, bekommt schon bei der Planung Schwierigkeiten. Denn viele Energieberater werden nach BR-Informationen zur Zeit regelrecht überhäuft mit Anfragen und Änderungswünschen.

Lange Wartezeiten bei neuen Heizungen

Auch wer schon weiß, welche Heizung neu ins Haus soll, muss sich oft gedulden. Denn die meisten Betriebe können eine solche Maßnahme kurzfristig nicht umsetzen. Vor allem wegen Personalengpässen und langen Lieferzeiten, die bei Wärmepumpen oder Pelletheizung bis zu acht oder zehn Monate betragen können.

Die Nachfrage nach modernen Heizungen ist zur Zeit auch deshalb so groß, weil viele Öl und Gasheizungen völlig überaltert sind. So sind nach Erhebungen des Landesverbands für das Bayerische Kaminkehrerhandwerk mehr als zwei Drittel der Ölheizungen in Bayern bereits älter als 20 Jahre. Die Statistik aus dem Jahr 2020 zeigt, dass auch über die Hälfte der Gasheizungen in Bayern schon 20 Jahre oder länger in Betrieb war.

Hohe Energieverschwendung

Die Messungen der Schornsteinfeger hätten zudem ergeben, dass neun Prozent des Brennstoffs ungenutzt an die Umwelt abgegeben wird - auch das ein Grund, möglichst schnell die Heizung zu wechseln. Da in Bayern rund die Hälfte der Einwohner Mieter sind, müssen diese abwarten, ob und wann sich die jeweiligen Eigentümer für einen Austausch der Heizung entscheiden oder nicht.

Umstellung der Heizungssysteme würde mindestens ein Jahr dauern

Vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen ist zu erfahren, dass eine Umstellung der Heizungssysteme mindestens ein Jahr dauern würde. In dem Verband haben sich in Bayern rund 490 zumeist kommunale, genossenschaftliche und kirchliche Vermieter zusammengeschlossen, mit einem Bestand von insgesamt 540.000 Wohnungen.

Eine schnelle und wirtschaftlich vertretbare Umstellung der Wärmeversorgung sei für sozial orientierte Unternehmen nicht so ohne weiteres möglich. Denn ein neues Heizungssystem dürfe für die Mieter keine zusätzliche Belastung darstellen. Langfristig werde die Wohnungswirtschaft aber auf erneuerbare Energien setzen.

Erhebliche Nachzahlungen für Mieter möglich

Wie sich die aktuell hohen Energiepreise auf die Nebenkostenabrechnungen von Mietern auswirken werden, dazu wagt derzeit kaum jemand eine Prognose. So wie das Münchner Wohnungsunternehmen GEWOFAG bereiten aber schon viele ihre Mieter auf Kostensteigerungen vor. Auch weil eine Anpassung der Nebenkosten nur auf Basis der letzten Abrechnung möglich ist.

Trotz der aktuell starken Preisanstiege auf dem Energiemarkt überweisen die Mieter also vorläufig keine höheren Vorauszahlungen. Nach Angaben der GEWOFAG sollten Mieter ggf. selbst bereits Rücklagen bilden, damit es später zu keinem finanziellen Engpass kommt - das empfiehlt zum Beispiel der Deutsche Mieterbund Bayern.