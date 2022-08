Bayerisches Handwerk wenig optimistisch

Noch sehen die Zahlen des bayerischen Handwerks ganz ordentlich aus. Nach ersten Schätzungen haben die Betriebe im ersten Halbjahr den Umsatz nominal um 13 Prozent steigern können, auf 64,8 Milliarden Euro. Das zeigen Daten des Bayerischen Handwerkstags. Die Betriebsauslastung verbesserte sich im zweiten Quartal um ein Prozentpunkt, auf 81 Prozent. Doch die Aussichten sind trübe.

Stimmung trübt sich ein

Die erwartete kräftige Erholung nach der Corona-Krise ist auch im bayerischen Handwerk ausgeblieben. Zwar bezeichnet die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen ihre aktuelle Lage nach wie vor als gut oder befriedigend, und zwar 86 Prozent, aber die Wolken am Konjunkturhimmel werden mehr: Anhaltende Materialengpässe, fehlende Facharbeiter, hohe Energiepreise und die gestiegenen Zinsen.

Mittlerweile ist auch die Baubranche betroffen, wie der Präsident des Bayerischen Handwerkstags Franz Xaver Peteranderl auf einer Pressekonferenz erklärt. Die Sorgen mehrten sich auch dort. Die derzeitige Inflation treibe die Preise weiter in die Höhe. Bauprojekte würden storniert. Zwar hätten Bau und Ausbau momentan noch gut zu tun. Wie lange die Auftragspolster aber dann ausreichen, sei derzeit schwierig zu prognostizieren.

Und so blicken ein Großteil der bayerischen Betriebe verhalten auf die nächsten Monate. Lediglich acht Prozent erwarten den Angaben nach eine verbesserte und 73 Prozent eine gleichbleibende Geschäftslage. Vor einem Jahr lagen diese Werte noch bei 14 und 75 Punkten.

Verschärfung der Gaskrise würde viele Betriebe treffen

Überhaupt sind Prognosen derzeit kaum möglich, aufgrund der vielen Unsicherheiten. So wären bei einer weiteren Verschärfung der Gaskrise vor allem Glas-, Keramik-, chemische Betriebe und das Lebensmittelhandwerk betroffen. Bäcker müssten wahrscheinlich ihr Sortiment ausdünnen, so Peteranderl. Zwar erwartet das bayerische Handwerk vor allem aufgrund des ersten Halbjahrs insgesamt ein nominales Umsatzplus von zehn Prozent. Wie viel davon übrigbleibe, angesichts der steigenden Preise sei noch nicht absehbar, heißt es.

Beim Landesinnungsverband für das bayerische Fleischerhandwerk verweist man zudem auch auf die gestiegenen Strompreise. Die Angebote für den Strom-Arbeitspreis für 2023 hätten sich im Vergleich zu den jetzigen Preisen verzehnfacht. Das bedeute, dass ein ganz kleiner Metzgereibetrieb mit 100.000 kWh Stromverbrauch im nächsten Jahr über 40.000 Euro und ein mittlerer Betrieb mit 500.000 kWh über 200.000 Euro mehr nur für Strom bezahlen müsse, so der Verband.

Konstante Beschäftigung erwartet

Aktuell arbeiten in den knapp 209.000 bayerischen Handwerksbetrieben 946.400 Menschen, das ist gegenüber dem Vorjahresquartal ein ganz kleines Plus von 0,3 Prozent. Bei den Beschäftigtenzahlen rechne man mit keiner Veränderung, heißt es.

Allerdings klagen die Unternehmen nach wie vor über fehlende Fachkräfte in vielen Branchen und die neuesten Ausbildungszahlen sind für die Betriebe nicht gerade ermutigend. Man suche händeringend junge Menschen, die Interesse zeigten in die Handwerksbetriebe zu gehen und eine Lehre zu beginnen, so Peteranderl. Es gebe wesentlich mehr Stellen als Bewerber. Dem Bayerischen Handwerkstag nach gab es 15.000 neue Ausbildungsverträge im Freistaat, das sind 2,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.