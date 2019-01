Bayerisches Handwerk weiter in bester Stimmung

Ob am Bau, im KFZ- oder Lebensmittelgewerbe: Auch für dieses Jahr rechnet das bayerische Handwerk mit guten Umsätzen. Mehr als 90 Prozent der Betriebe bewerten ihre Geschäfte als gut oder mindestens befriedigend. Den Betrieben sind aber Grenzen gesetzt.

"Wir erwarten eine stabile Geschäftsentwicklung mit geringen Steigerungen, da wir natürlich auch im Handwerk das Fachkräfteproblem spüren." Franz Xaver Peteranderl, Handwerkspräsident

Tausende Lehrstellen unbesetzt

Den Betrieben fehlt vor allem der Nachwuchs. Tausende Lehrstellen bleiben unbesetzt. Eine "Mindestausbildungsvergütung", wie von der Politik gefordert, lehnt der Handwerkspräsident aber ab, es würde dazu führen, dass gerade in strukturschwachen Regionen und bei Handwerken, die nicht so gewinnbringend sind, die Lehrstellen noch weniger werden, weil sich die Betriebe die Ausbildung nicht mehr leisten könnten, so Peteranderl.

Ein harter Brexit würde auch das Handwerk treffen

Auch der Brexit ist Thema für das Handwerk, sind doch etliche Betriebe gerade im Freistaat Zulieferer für die Industrie. Ein harter Brexit, so Peteranderl, würde auch sie treffen.